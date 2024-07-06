Збільшення поїздів та горизонту бронювання: Укрзалізниця розширює можливості для військових

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Компанія розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з або до прифронтових регіонів.

Крім того, Укрзалізниця адаптує горизонт бронювання квитків: з 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки.

"Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку", - додали у компанії.