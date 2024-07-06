Збільшення поїздів та горизонту бронювання: Укрзалізниця розширює можливості для військових
Укрзалізниця розширить перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військових, а також збільшить часовий горизонт для бронювання таких квитків
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Компанія розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з або до прифронтових регіонів.
Крім того, Укрзалізниця адаптує горизонт бронювання квитків: з 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки.
"Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку", - додали у компанії.
- Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди задля стабілізації перевантаженого застосунку.
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