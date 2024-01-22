Збір на морський дрон: ГУР закликало українців купувати марку Укрпошти, присвячену розвідникам
Головне управління розвідки закликало українців долучатися до благодійного проєкту Укрпошти та колекціонувати марку з серії "Слава Збройним Силам України!", присвячену розвідникам
Про це повідомляє у Facebook пресслужба ГУР.
"Марки присвячені українським розвідникам, які вкрай мало говорять про свою роботу, проте реалізують надскладні спецоперації та завдання, захищають національні інтереси і територіальну цілісність нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Перший тираж цих марок вийшов 30 червня 2023 року - в річницю звільнення острова Зміїний. Кошти від продажу марки спрямують на придбання морського ударного дрона для розвідників.
"Кожен, хто стане власником філателістичного екземпляру, долучиться до вкрай важливої та необхідної місії", - наголошує військова розвідка.
Тираж поштової марки – 1 075 000 примірників. Номінал марки – F (23 грн) + 7,00 грн благодійний внесок. Кількість марок в аркуші – 5+1 купон.
До марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт і художню картку.
Присвячені військовим розвідникам поштові набори можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, в офіційному онлайн-магазині та на маркетплейсах eBay і Amazon.
- Раніше Укрпошта випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди", присвячену працівникам Укрзалізниці.
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