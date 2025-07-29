Зеленський обговорив євроінтеграцію й законопроєкт щодо НАБУ й САП з премʼєркою Данії Фредеріксен
Президент Володимир Зеленський 29 липня провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, обговоривши євроінтеграцію України та новий законопроєкт щодо незалежності НАБУ й САП
Про це він написав у telegram.
"Звісно, ми говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера. Зараз Данія головує в Раді ЄС. Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення", – зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що Київ робить усе для виконання своїх зобовʼязань перед Європейським Союзом.
"Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня", – додав він.
Водночас Фредеріксен і Зеленський узгодили майбутні двосторонні контакти й у межах ширших міжнародних форматів.
- 24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.
- Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. Його мають розглянути в парламенті 31 липня.
- 29 липня стало відомо, що ЄС попередив Україну, що в разі невідновлення незалежності НАБУ і САП і повного скасування норм законопроєкту №12414 фінансову допомогу буде заморожено.
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