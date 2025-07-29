Зеленський обговорив євроінтеграцію й законопроєкт щодо НАБУ й САП з премʼєркою Данії Фредеріксен

Про це він написав у telegram.

"Звісно, ми говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера. Зараз Данія головує в Раді ЄС. Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Київ робить усе для виконання своїх зобовʼязань перед Європейським Союзом.

"Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня", – додав він.

Водночас Фредеріксен і Зеленський узгодили майбутні двосторонні контакти й у межах ширших міжнародних форматів.