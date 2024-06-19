Зеленський підписав закон, яким передбачено штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Верховна Рада прийняла законопроєкт №8329 у травні - він вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.

Відповідно до закону, сексуальне домагання - умисне вчинення проти бажання людини образливих, принизливих дій сексуального характеру у вербальній чи невербальній формі (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій - каратиметься штрафом, виправними або громадськими роботами з відрахуванням 20% заробітку.

Водночас передбачається адміністративна відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі.

Серед таких дій: умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, які спрямовані проти конкретної особи через те, що вона належить до певної статі, або стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обв’язки, поведінку) жінки або чоловіка в суспільстві, у результаті чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю людини.

За повторне вчинення порушень протягом року передбачений адміністративний арешт.

Також закон вводить окрему норму, яка визначає малолітніх та неповнолітніх потерпілими у випадку їхньої присутності при вчиненні домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. За це діятиме адміністративна відповідальність.

На загальних підставах нестимуть відповідальність за вчинення домашнього насильства громадяни України віком від 16 до 18 років. Також стане чинною адміністративна відповідальність за вчинення сексуальних домагань.

Водночас посилюються санкції за ухилення від громадських робіт і термінового заборонного припису.