Єдина роумінгова зона з ЄС: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу
Про це йдеться у картці закону №10265.
Законом передбачено, що українці не сплачуватимуть додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, водночас європейці отримають таку ж можливість в Україні.
Також цим законом оновлюється термінологія, запроваджуються штрафи за порушення використання роумінгу. Крім того, регуляторний орган встановлює єдині граничні ставки термінації голосового трафіку для мобільних та фіксованих мереж відповідно до європейського законодавства.
Впровадження цього закону було однією з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій.
- 23 лютого Рада схвалила законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Євросоюзом у першому читанні. 22 травня його ухвалили у другому читанні.
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