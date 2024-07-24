Зеленський поспілкувався з українськими спортсменами перед Олімпіадою-2024
Президент Володимир Зеленський розповів, що поспілкувався з командою України перед цьогорічними Олімпійськими іграми, які розпочнуться 26 липня у Парижі
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Поспілкувався з нашими олімпійцями. З командою України, яка вже цього тижня представить нашу державу, наш український народ на літніх Іграх у Парижі. Це вже досягнення українців – що в час такої війни та повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор, український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму", - наголосив Зеленський.
Український лідер також подякував "всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя – попри все, всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення й не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави-терориста".
"Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні – це вбивства людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні", - резюмував Зеленський.
- 18 липня на Олімпійські ігри - 2024 першими вирушили представники національної збірної команди України зі спортивної гімнастики – Олег Верняєв, Назар Чепурний, Радомир Стельмах та Анна Лащевська.
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