Зеленський поспілкувався з українськими спортсменами перед Олімпіадою-2024

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Поспілкувався з нашими олімпійцями. З командою України, яка вже цього тижня представить нашу державу, наш український народ на літніх Іграх у Парижі. Це вже досягнення українців – що в час такої війни та повномасштабного російського терору ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в Олімпіаді. Наш прапор, український гімн будуть у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму", - наголосив Зеленський.

Український лідер також подякував "всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя – попри все, всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення й не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави-терориста".

"Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні – це вбивства людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні", - резюмував Зеленський.