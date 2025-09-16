Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру, Латвії й Пакистану. Під час зустрічі президент особисто поспілкувався з кожним із дипломатів та привітав їх з початком дипломатичної місії в Україні.

Розмова з послом Кіпру

"Під час розмови з послом Кіпру президент подякував за підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, участь у коаліції охочих та фінансову й гуманітарну допомогу з боку його країни", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський і Міхаліс Фірілас порушили питання посилення санкцій проти Росії, забезпечення продовольчої безпеки, реалізації спільних ініціатив у рамках ЄС, безпекової ситуації в регіоні та співпраці з партнерами в багатосторонніх форматах.

Однією з головних тем стало обговорення європейського майбутнього України та планів Кіпру під час його головування в Раді ЄС у першій половині наступного року.

Бесіда з послом Латвії

Під час розмови з Послом Латвії Президент України подякував за всебічну підтримку, зокрема у сфері оборони. Володимир Зеленський та Андрейс Пілдеговічс також обговорили розвиток ініціативи PURL, що дає змогу Україні закуповувати озброєння у США, та питання посилення санкційного тиску на Росію.

"Наступного року Латвія стане непостійним членом Ради Безпеки ООН. Посол запевнив, що його країна активно просуватиме інтереси України на майданчику Організації Об’єднаних Націй", - зазначили в ОП.

Особливу увагу приділили питанню гуманітарної допомоги, зокрема облаштуванню укриттів, відбудові цивільної інфраструктури після російських обстрілів та лікуванню й реабілітації українських воїнів.

Про що розмовляли з послом Пакистану

"Під час розмови з послом Пакистану президент висловив підтримку пакистанському народові у зв’язку з нещодавніми повенями, які забрали життя сотень людей, і запропонував допомогу", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський та Канвар Аднан Ахмед Хан обговорили перспективи двосторонньої співпраці, зокрема у сфері оборони, і військово-технічного співробітництва, а також партнерства в торгівлі та продовольстві.