Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану

Марія Музиченко
16 вересня, 2025 вiвторок
19:15
Суспільство

У вівторок, 16 вересня, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру Міхаліса Фіріласа, Латвії Андрейса Пілдеговічса та Пакистану Канвара Аднана Ахмеда Хана

Зміст

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру, Латвії й Пакистану. Під час зустрічі президент особисто поспілкувався з кожним із дипломатів та привітав їх з початком дипломатичної місії в Україні.

Розмова з послом Кіпру

"Під час розмови з послом Кіпру президент подякував за підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, участь у коаліції охочих та фінансову й гуманітарну допомогу з боку його країни", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський і Міхаліс Фірілас порушили питання посилення санкцій проти Росії, забезпечення продовольчої безпеки, реалізації спільних ініціатив у рамках ЄС, безпекової ситуації в регіоні та співпраці з партнерами в багатосторонніх форматах.

Однією з головних тем стало обговорення європейського майбутнього України та планів Кіпру під час його головування в Раді ЄС у першій половині наступного року.

Бесіда з послом Латвії

Під час розмови з Послом Латвії Президент України подякував за всебічну підтримку, зокрема у сфері оборони. Володимир Зеленський та Андрейс Пілдеговічс також обговорили розвиток ініціативи PURL, що дає змогу Україні закуповувати озброєння у США, та питання посилення санкційного тиску на Росію.

"Наступного року Латвія стане непостійним членом Ради Безпеки ООН. Посол запевнив, що його країна активно просуватиме інтереси України на майданчику Організації Об’єднаних Націй", - зазначили в ОП.

Особливу увагу приділили питанню гуманітарної допомоги, зокрема облаштуванню укриттів, відбудові цивільної інфраструктури після російських обстрілів та лікуванню й реабілітації українських воїнів.

Про що розмовляли з послом Пакистану

"Під час розмови з послом Пакистану президент висловив підтримку пакистанському народові у зв’язку з нещодавніми повенями, які забрали життя сотень людей, і запропонував допомогу", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський та Канвар Аднан Ахмед Хан обговорили перспективи двосторонньої співпраці, зокрема у сфері оборони, і військово-технічного співробітництва, а також партнерства в торгівлі та продовольстві.

  • У червні Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Казахстану Толєжана Барлибаєва та Австрії – Роберта Мюллера.
Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Латвія
Кіпр
Володимир Зеленський
Пакистан
Читайте також:
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Автор Віталій Портников
15 вересня, 2025 понедiлок
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
Павло Дуров
Автор Оксана Ліховід
15 вересня, 2025 понедiлок
Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.2
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
16 вересня
19:10
Огляд
Ядерна безпека
Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
18:32
OPINION
Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр
18:13
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин
18:06
ПДР
У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
18:03
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita
17:53
Анонс
Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
17:43
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
17:34
Український інститут у Празі, навчання вчителів історії
Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії
17:28
Дональд Трамп
"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
17:21
Ексклюзив
шахед
"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня
17:21
Аналітика
податки
У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи
17:05
Роберт Редфорд
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
17:05
Огляд
Георгій Гонгадзе
Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе: 25 років потому слідство досі без головної відповіді
16:42
Росія та Білорусь військові навчання
"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
16:15
Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту
15:41
Генпрокурор Руслан Кравченко
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
15:37
США Японія
Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту
15:12
Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві
15:10
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
15:01
Ліндсі Грем
"Наслідки мають бути і будуть", - сенатор Грем про закупівлі нафти РФ Угорщиною та Словаччиною
14:35
гроші, бюджет
Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му
14:34
Александар Вучич
Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
14:32
Дніпро-Арена
Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
13:57
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував
13:37
Угорщина
В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв
13:29
У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ
13:14
на фото Георгій Мазурашу
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
13:03
Андрій Сибіга
"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву
12:51
протитанковий рів на кордоні з РФ
Естонії потрібно до 2 років, щоб побудувати протитанковий рів на кордоні з РФ
12:51
прогноз, погода
Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня
12:25
Ексклюзив
вибори в Україні
Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
12:23
Псевдовибори
У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію
12:14
президент Румунії Нікушор Дан
Румунія відмовилась долучитися до закриття неба над Україною
12:07
Дональд Трамп
Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV