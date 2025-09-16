Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
У вівторок, 16 вересня, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру Міхаліса Фіріласа, Латвії Андрейса Пілдеговічса та Пакистану Канвара Аднана Ахмеда Хана
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру, Латвії й Пакистану. Під час зустрічі президент особисто поспілкувався з кожним із дипломатів та привітав їх з початком дипломатичної місії в Україні.
Розмова з послом Кіпру
"Під час розмови з послом Кіпру президент подякував за підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, участь у коаліції охочих та фінансову й гуманітарну допомогу з боку його країни", - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський і Міхаліс Фірілас порушили питання посилення санкцій проти Росії, забезпечення продовольчої безпеки, реалізації спільних ініціатив у рамках ЄС, безпекової ситуації в регіоні та співпраці з партнерами в багатосторонніх форматах.
Однією з головних тем стало обговорення європейського майбутнього України та планів Кіпру під час його головування в Раді ЄС у першій половині наступного року.
Бесіда з послом Латвії
Під час розмови з Послом Латвії Президент України подякував за всебічну підтримку, зокрема у сфері оборони. Володимир Зеленський та Андрейс Пілдеговічс також обговорили розвиток ініціативи PURL, що дає змогу Україні закуповувати озброєння у США, та питання посилення санкційного тиску на Росію.
"Наступного року Латвія стане непостійним членом Ради Безпеки ООН. Посол запевнив, що його країна активно просуватиме інтереси України на майданчику Організації Об’єднаних Націй", - зазначили в ОП.
Особливу увагу приділили питанню гуманітарної допомоги, зокрема облаштуванню укриттів, відбудові цивільної інфраструктури після російських обстрілів та лікуванню й реабілітації українських воїнів.
Про що розмовляли з послом Пакистану
"Під час розмови з послом Пакистану президент висловив підтримку пакистанському народові у зв’язку з нещодавніми повенями, які забрали життя сотень людей, і запропонував допомогу", - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський та Канвар Аднан Ахмед Хан обговорили перспективи двосторонньої співпраці, зокрема у сфері оборони, і військово-технічного співробітництва, а також партнерства в торгівлі та продовольстві.
- У червні Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Казахстану Толєжана Барлибаєва та Австрії – Роберта Мюллера.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе