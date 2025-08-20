English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи

Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи

Дар'я Куркіна
20 серпня, 2025 середа
17:22
Суспільство Микола Точицький

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив колишнього міністра культури Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи

Зміст

Про це йдеться у відповідному Указі №603/2025.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи", – зазначено в документі.

Що відомо про Миколу Точицького

Микола Точицький за освітою є перекладачем та юристом-міжнародником. У 2021-2024 роках працював заступником глави МЗС, потім – заступником керівника Офісу президента, а у 2024-2025 роках очолював Міністерство культури та інформаційної політики.

Зокрема, у 2010-2016 роках був постійним представником України при Раді Європи.

Новини
Україна
ЄС
Президент України
Володимир Зеленський
Рада Європи
