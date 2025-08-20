Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив колишнього міністра культури Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи
Про це йдеться у відповідному Указі №603/2025.
"Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи", – зазначено в документі.
Що відомо про Миколу Точицького
Микола Точицький за освітою є перекладачем та юристом-міжнародником. У 2021-2024 роках працював заступником глави МЗС, потім – заступником керівника Офісу президента, а у 2024-2025 роках очолював Міністерство культури та інформаційної політики.
Зокрема, у 2010-2016 роках був постійним представником України при Раді Європи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе