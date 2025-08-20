Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи

Про це йдеться у відповідному Указі №603/2025.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича постійним представником України при Раді Європи", – зазначено в документі.

Що відомо про Миколу Точицького

Микола Точицький за освітою є перекладачем та юристом-міжнародником. У 2021-2024 роках працював заступником глави МЗС, потім – заступником керівника Офісу президента, а у 2024-2025 роках очолював Міністерство культури та інформаційної політики.

Зокрема, у 2010-2016 роках був постійним представником України при Раді Європи.