Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У підписаному указі №506/2024 від 16 серпня йдеться: "Призначити Власюка Владислава Вікторовича радником - уповноваженим президента України з питань санкційної політики".

Що відомо про Власюка

Згідно з інформацією "Чесно", Владислав Власюк - кандидат юридичних наук, адвокат. З 2020 року - позаштатний радник Офісу президента.

У 2012 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр права. У 2013-2014 роках навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії.

З 2012 року Власюк почав працювати за фахом. У 2014 році увійшов до складу Громадської ради при Міністерстві енергетики й вугільної промисловості України як представник Асоціації адвокатів України. Був головою юридичної комісії. Також працював помічником нардепа 8-го скликання (2014-2019) від "Народного фронту" Вадима Сидорчука.

У 2015-2016 роках обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції.

У 2017-2019 роках за міністра юстиції Павла Петренка Власюк обіймав посаду генерального директора Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності відомства. Був директором Департаменту державної реєстрації та нотаріату Мін’юсту.

Також працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства у 2021-2022 роках.

З 2020 року Власюк розпочав роботу в ОП позаштатним радником президента. Ним він став після того, як Офіс очолив Андрій Єрмак.

У липні 2023 року Власюк увійшов до наглядової ради "Сенс Банку" (раніше "Альфа-банк").