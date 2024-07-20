Зеленський про розслідування вбивства Фаріон: вивчаються усі версії, включно з російською
Правоохоронні органи України продовжують розслідування вбивства Ірини Фаріон та досліджують усі версії, включно з тією, що може мати російський слід
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зранку він заслухав нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.
"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", - розповів Зеленський.
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За словами президента, задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові.
"Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон", - зазначив президент.
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