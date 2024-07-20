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Зеленський про розслідування вбивства Фаріон: вивчаються усі версії, включно з російською

20 липня, 2024 субота
12:49
Суспільство

Правоохоронні органи України продовжують розслідування вбивства Ірини Фаріон та досліджують усі версії, включно з тією, що може мати російський слід

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зранку він заслухав нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

"Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію", - розповів Зеленський.

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За словами президента, задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові.

"Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон", - зазначив президент.

  • 19 липня близько 19:30 у Львові на вул. Масарика, 3 Ірину Фаріон підстрелив невідомий нападник. У поліції Львівської області підтвердили це й повідомили, що проводиться спеціальна поліцейська операція для його затримання.
  • Ірину Фаріон доправили до лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання міста Львова на вулиці Миколайчука. Жінка була в критичному стані, пізно ввечері 19 липня лікарі повідомили, що вона в мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Медики до останнього боролися за її життя.
  • В ефірі Еспресо депутат Львівської міської ради Андірян Гутник повідомив деталі замаху на життя Ірини Фаріон. Він сказав, що невідомий молодик років 20-25 "був у якомусь капелюшку". Він зробив постріл з вогнепальної зброї в голову, куля потрапила у скроню, постріл був з пістолета без глушника.
  • Згодом міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. В Офісі генпрокурора зазначили, що розпочато досудове розслідування.
  • Президент України Володимир Зеленський також відреагував на замах на життя Ірини Фаріон. Він повідомив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ залучені, щоб встановити обставини цього злочину. "Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - написав Зеленський.
  • Замах на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон збурив українське суспільство. Про те, хто і як відреагував на жахливий інцидент у Львові, читайте тут: "Терору не місце в Україні". Реакції на замах на Ірину Фаріон
  • Екснардепка, мовознавиця та професорка Львівської політехніки Ірина Фаріон померла у Львові в лікарні. Постріл, якого їй завдали в голову ввечері 19 липня, виявився смертельним

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
політика
Львів
Свобода
Володимир Зеленський
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