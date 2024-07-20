Вбивство Фаріон вигідне російським спецслужбам, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак переконаний, що вбивство Ірини Фаріон дуже вигідне російським спецслужбам
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Коли починаєш розслідування вбивства, то відразу шукаєш мотиви й того, кому це вигідно. Вбивство пані Ірини Фаріон виглядає не дуже простим. Оскільки, як на мене, це вбивство дуже вигідне російським спецслужбам. Для того, щоб розхитати ситуація всередині країни та додати демотивацію серед суспільства. Втім, можуть бути і якісь персональні мотиви. Пані Ірина викладала в університеті й ми знаємо її безкомпромісну позицію щодо історії України та мови", - пояснив Чумак.
За словами політика, МВС та спецслужби мають оперативно розшукати вбивцю Ірини Фаріон.
"Я не відкидаю й варіанту про те, що її вистежував якийсь одинак. Точно так само, як було із замахом на Трампа. Версій може безліч. Зараз є вже відео та фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Далі це справа техніки й спритності наших спецслужб та МВС, щоб розшукати вбивцю", - додав він.
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