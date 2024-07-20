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Ексклюзив

Вбивство Фаріон вигідне російським спецслужбам, - колишній головний військовий прокурор України Чумак

20 липня, 2024 субота
10:03
Суспільство Ірина Фаріон

Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак переконаний, що вбивство Ірини Фаріон дуже вигідне російським спецслужбам

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли починаєш розслідування вбивства, то відразу шукаєш мотиви й того, кому це вигідно. Вбивство пані Ірини Фаріон виглядає не дуже простим. Оскільки, як на мене, це вбивство дуже вигідне російським спецслужбам. Для того, щоб розхитати ситуація всередині країни та додати демотивацію серед суспільства. Втім, можуть бути і якісь персональні мотиви. Пані Ірина викладала в університеті й ми знаємо її безкомпромісну позицію щодо історії України та мови", - пояснив Чумак.

За словами політика, МВС та спецслужби мають оперативно розшукати вбивцю Ірини Фаріон.

"Я не відкидаю й варіанту про те, що її вистежував якийсь одинак. Точно так само, як було із замахом на Трампа. Версій може безліч. Зараз є вже відео та фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Далі це справа техніки й спритності наших спецслужб та МВС, щоб розшукати вбивцю", - додав він.

  • 19 липня близько 19:30 у Львові на вул. Масарика, 3 Ірину Фаріон підстрелив невідомий нападник. У поліції Львівської області підтвердили це й повідомили, що проводиться спеціальна поліцейська операція для його затримання.
  • Ірину Фаріон доправили до лікарні Святого Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання міста Львова на вулиці Миколайчука. Жінка була в критичному стані, пізно ввечері 19 липня лікарі повідомили, що вона в мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Медики до останнього боролися за її життя.
  • В ефірі Еспресо депутат Львівської міської ради Андірян Гутник повідомив деталі замаху на життя Ірини Фаріон. Він сказав, що невідомий молодик років 20-25 "був у якомусь капелюшку". Він зробив постріл з вогнепальної зброї в голову, куля потрапила у скроню, постріл був з пістолета без глушника.
  • Згодом міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. В Офісі генпрокурора зазначили, що розпочато досудове розслідування.
  • Президент України Володимир Зеленський також відреагував на замах на життя Ірини Фаріон. Він повідомив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ залучені, щоб встановити обставини цього злочину. "Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - написав Зеленський.
  • Замах на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон збурив українське суспільство. Про те, хто і як відреагував на жахливий інцидент у Львові, читайте тут: "Терору не місце в Україні". Реакції на замах на Ірину Фаріон
  • Екснардепка, мовознавиця та професорка Львівської політехніки Ірина Фаріон померла у Львові в лікарні. Постріл, якого їй завдали в голову ввечері 19 липня, виявився смертельним
Теги:
Україна
кримінал Львів
Новини Західної України
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