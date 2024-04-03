Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Португалії Монтенегру й обговорив виконання оборонних домовленостей

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Привітав зі вступом на цю відповідальну посаду. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський.

Сторони обговорили виконання попередніх оборонних домовленостей між Україною та Португалією. Зеленський та Монтенегру також доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7.