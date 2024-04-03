Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Португалії Монтенегру й обговорив виконання оборонних домовленостей
Президент України Володимир Зеленський 3 квітня провів телефонну розмову з новопризначеним очільником уряду Португалії Луїшем Монтенегру. Сторони обговорили виконання оборонних домовленостей між країнами
Про це він повідомив у Telegram.
"Провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Привітав зі вступом на цю відповідальну посаду. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії", - написав Зеленський.
Сторони обговорили виконання попередніх оборонних домовленостей між Україною та Португалією. Зеленський та Монтенегру також доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7.
- 15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.
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