Зеленський вніс до Ради законопроєкт про створення посади військового омбудсмена

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров.

"Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про Військового омбудсмена. Це ще один системний крок до побудови ефективного механізму захисту прав і свобод наших військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Військовий омбудсмен – це цивільна особа, покликана захищати права: військовослужбовців усіх Сил оборони, поліцейських, які беруть участь у бойових діях, іноземців та осіб без громадянства, що служать у ЗСУ, а також інших категорій осіб, визначених законодавством.

Офіс Військового омбудсмена буде створено як допоміжний орган при президентові з метою здійснювати цивільний демократичний контроль у сфері безпеки та оборони. Законопроєктом передбачено чітку процедуру подання та розгляду скарг, а також ефективний механізм проведення перевірок у військових частинах та органах управління.

Призначатиме військового омбудсмена президент строком на п'ять років, при цьому одна й та сама особа не зможе обіймати цю посаду більше двох термінів поспіль.

"Так формується сильна інституція, яка матиме мандат, повноваження, довіру — і стане важливим елементом нової архітектури військової справедливості", - додав Умєров.

30 квітня у першому читанні Верховна Рада підтримала законопроєкт, спрямований на вдосконалення військової дисципліни та боротьбу з дискримінацією і сексуальними домаганнями.

У Верховній Раді 30 квітня зареєстрували законопроєкт, який дозволяє громадянам віком від 60 років добровільно укладати контракти на військову службу в Силах оборони.











