Зеленський вручив нагороди військовим і перші паспорти юним українцям у День Української Державності

Про йдеться на сайті Офісу президента.

"Наша державність – це ваше досягнення: усіх, хто заради України бʼється, працює, обʼєднує світ, навчається, поширює правду і готує для Росії відповідальність за все скоєне проти нас. Наша державність – це ви і є, кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить усе, що тільки може, щоб Україна перемогла", - заявив Зеленський.

Український лідер вручив орден "Золота Зірка" рідним загиблих героїв України, звання якого удостоєні:

капітан Іван Гончаренко, який керував обороною позицій у районі Білогорівки в лютому 2023 році; він загинув 6 лютого 2024 року, коли організовував відхід підлеглих бійців з-під обстрілу;

солдат Юрій Гілянчук, який брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку; загинув 15 травня 2023 року від кулі снайпера;

капітан Володимир Голядинець, завдяки командуванню якого ЗСУ вдалося відбити близько 30 ворожих наступів поблизу Авдіївки та 15 атак біля Красногорівки; він особисто намагався евакуювати з поля бою пораненого побратима 19 жовтня минулого року, але потрапив під мінометний вогонь і внаслідок поранень загинув.

Також президент вручив орден "Золота Зірка" ще двом українським героям - старшому сержантові Миколі Козаку і старшому солдатові Івану Чорному.

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" від президента отримали сержант Валентин Мартинов та майор Денис Малиш.

Водночас Зеленський відзначив захисників держави орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та "За заслуги" ІІІ ступеня, а також відзначив почесними званнями й вручив державні нагороди працівникам енергетики, культури, освіти, а також рятувальникам і лікарям.

Водночас сьогодні свої перші паспорти з рук Зеленського отримали юні громадяни й громадянки, зокрема діти захисників і захисниць України, волонтери, спортсмени й переможці олімпіад.