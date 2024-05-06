Зеленський нагородив воїнів-піхотинців

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента України.

У День піхоти Зеленський зустрівся з воїнами-піхотинцями, рідними загиблих Героїв і командирами підрозділів, вручив державні нагороди, бойові прапори та почесні відзнаки.

Президент наголосив, що піхотинці - це основа українського війська, найбільш численна й визначальна складова Сил оборони.

"Наш український контроль саме там на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців - піхотних, мотопіхотних, механізованих, штурмових, гірсько-штурмових, єгерських військових частин", - сказав він.

Президент України вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Молодший сержант Антон Коваленко. Він загинув на вогневій позиції, перед якою виявили понад 30 знищених російських військових.

Солдат Данило Подибайло. Загинув 1 червня торік унаслідок прямого влучання снаряда в бліндаж.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

Капітан Роман Єськов

Майор Валерій Лобов

Молодший сержант Павло Свиридюк

Троє воїнів отримали відзнаки Президента України "Хрест бойових заслуг":

Також президент вручив одному військовослужбовцю орден Богдана Хмельницького II ступеня, трьом - ордени Богдана Хмельницького III ступеня.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

Троє воїнів отримали ордени "За мужність" II ступеня, п’ятеро – "За мужність" III ступеня.

Зеленський вручив бойові прапори 22-й, 31-й, 32-й та 65-й окремим механізованим бригадам.

Почесну відзнаку "За мужність та відвагу" отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.