Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує очолювати країну у мирний час і має намір звернутися до парламенту з проханням організувати вибори у разі досягнення перемир’я
Про це глава держави сказав в інтерв’ю Axios.
На запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Зеленський відповів, що буде готовий піти у відставку.
"Моя мета – закінчити війну", а не продовжувати балотуватися на посаду, додав президент України.
Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та Конституція України становлять певні виклики, але він вважає, що проведення виборів можливе.
- Раніше президент України Володимир Зеленський назвав умовами проведення виборів в Україні припинення вогню та гарантії безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.69
- EUR Купівля 48.42Продаж 49.07
- Актуальне
- Важливе