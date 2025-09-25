Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Axios.

На запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Зеленський відповів, що буде готовий піти у відставку.

"Моя мета – закінчити війну", а не продовжувати балотуватися на посаду, додав президент України.

Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та Конституція України становлять певні виклики, але він вважає, що проведення виборів можливе.