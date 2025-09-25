Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни

Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни

Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
12:32
президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує очолювати країну у мирний час і має намір звернутися до парламенту з проханням організувати вибори у разі досягнення перемир’я

Зміст

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Axios. 

На запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Зеленський відповів, що буде готовий піти у відставку.

"Моя мета – закінчити війну", а не продовжувати балотуватися на посаду, додав президент України.

Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та Конституція України становлять певні виклики, але він вважає, що проведення виборів можливе.

Новини
Україна
вибори
вибори президента
Володимир Зеленський
Війна з Росією
14:00
