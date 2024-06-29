Зеленський зустрівся зі звільненим з полону Наріманом Джелялом
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 29 червня, зустрівся із заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом, якого напередодні звільнили з російського полону
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
За його словами, Наріман з полону надсилав листи, і в одному з них написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації".
"Важливі слова, які нагадують, що в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні. Дякую кожному, хто допомагає", - написав президент.
- Володимир Зеленський 28 червня оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Окупанти захопили його у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі.
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