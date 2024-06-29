Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Зеленський зустрівся зі звільненим з полону Наріманом Джелялом

Зеленський зустрівся зі звільненим з полону Наріманом Джелялом

29 червня, 2024 субота
16:29
Суспільство Наріман Джелялов

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 29 червня, зустрівся із заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом, якого напередодні звільнили з російського полону

Зміст

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

За його словами, Наріман з полону надсилав листи, і в одному з них написав: "Ми боремося не тільки за цілісність територій, але й за єдність нашого суспільства, нашої прекрасної, сильної нації". 

"Важливі слова, які нагадують, що в єдності, усі разом ми можемо досягти навіть найскладніших результатів та обов’язково повернемо безпеку всім нашим людям і мир Україні. Дякую кожному, хто допомагає", - написав президент.

  • Володимир Зеленський 28 червня оголосив про повернення з російського полону 10 українців. Серед них був заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Окупанти захопили його у 2021 році в Криму й відтоді утримували в неволі.

Теги:
Україна
Крим
Володимир Зеленський
полонені
Читайте також:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
27 червня, 2024 четвер
Ф'юрі відреагував на рішення Усика відмовитися від титулу абсолютного чемпіона
Допомога ВПО
28 червня, 2024 п'ятниця
Уже три тижні затримують виплати для внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
Сергій Борзов
27 червня, 2024 четвер
Причиною звільнення Борзова з посади голови ОВА могло бути відео з ТЦК, - депутатка Вінницької міськради
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
29 червня
17:28
Оновлено
Ранкові обстріли Донеччини: росіяни вбили 4 людей, ще сімох поранили
17:26
дрон, БПЛА
В Україні запустили серійне виробництво далекобійних ударних дронів
17:21
Microsoft
Microsoft заявила про витік даних держустанов Техасу унаслідок російської кібератаки
17:12
Огляд
Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України
Україна вилетіла з Євро-2024, а Усик більше не абсолютний чемпіон світу: головні новини українського спорту за тиждень
16:54
Мартін Малл
У віці 80 років помер актор серіалу "Сабріна, маленька відьма" Мартін Малл
16:17
У Запоріжжі до кінця року збудують 10 підземних шкіл
16:00
OPINION
Карл Волох
Джин антикорупційної істерії вирвався з пляшки
15:55
У Києві пройшов молитовний сніданок за участі Зеленського та звільнених з полону священників
15:48
Ексклюзив
Армія стала заручником політичних рішень, і тепер це закидають Содолю, - військовий експерт Снєгирьов
15:45
MIM-23 Hawk
У наступному пакеті американської допомоги будуть ЗРК Hawk, - ЗМІ
15:34
Кулеба обговорив зі спецпредставником уряду Китаю відновлення миру в Україні
15:30
Євросоюз
Торгівля, послуги, транспорт: ЄС розширив санкції проти Білорусі за участь у війні
15:06
Ексклюзив
Веслі Кларк
Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримати частини України, - генерал Кларк
15:01
Андрій Юсов
Юсов: "Захоплення Росією в полон цивільних є доказом того, що російська війна є геноцидною"
14:55
Барак Обама
"Трапляються погані вечори дебатів": експрезидент США Барак Обама висловився на підтримку Байдена
14:48
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко
Скільки годин на добу не буде світла взимку: з'явився "базовий прогноз" від гендиректора Yasno
14:46
касетні снаряди, снаряд
Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Куп’янськ-Вузловий: поранено літню жінку
14:27
На фото: "Дедпул і Росомаха"
Новий трейлер "Дедпул і Росомаха" натякнув на появу у фільмі давнього ворога Логана
14:25
На фронті загинув 39-річний керівник музею з Сосниці на Чернігівщині
14:17
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 47 боєзіткнень, найвища інтенсивність атак ворога на Покровському напрямку, - Генштаб
14:03
Ексклюзив
Путін
Візити Путіна до своїх союзників лише погіршують його становище, - Піонтковський
14:02
Арнольд Шварценеггер з дочкою Кетрін
Шварценеґґер невдовзі втретє стане дідусем, його донька Кетрін чекає на дитину
14:02
OPINION
Костянтин Корсун
Хто додумався зробити чат-бот для військових ЗСУ у російському Телеграмі?
13:51
Ексклюзив
Дебати Трампа і Байдена
Підтримка України тепер не залежить від президентських виборів у США, - Піонтковський
13:34
Голова Палати представників США Джонсон: Білий дім має відсторонити Байдена від президентських обов'язків
13:29
"Створення реальності, в якій новий напад Росії буде неможливим": Кулеба озвучив, як виглядає перемога України
13:13
обстріл Херсонщини
Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули 3 та постраждали 9 людей, знищено 10 гектарів пшениці
13:11
Іран
Президентські вибори в Ірані переходять у другий тур: хто змагатиметься
12:40
Джо Байден
"США потребують сильнішого суперника Трампу": газета The New York Times просить Байдена знятися з виборів
12:32
Мобілізація жінок
Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня
12:02
OPINION
Юрій Богданов
Вибори у Франції: міжнародний аспект
11:53
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: встановили особу загиблої
11:45
енергетики Рівненщини
На Житомирщині й Харківщині під час робіт загинули двоє енергетиків, на Донеччині через обстріл шахти під землею були 73 працівники
11:39
Атомна енергетика
Через ворожі обстріли залишаються без електроенергії споживачі у 7 областях: ситуація в енергосистемі станом на 29 червня
11:24
відсутність світла
В одній з областей запровадили нові графіки відключення: світло вимикатимуть максимум по три години
11:06
Українські кіберактивісти спільно з ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські компанії, які підтримують війну
10:40
Оновлено
Звільнені з полону 10 українців приїхали у Київ, серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
10:31
Ексклюзив
Україна ЄС
Зацікавленість західних інвесторів вкладати кошти в Україну збільшується, - бізнес-омбудсмен Ващук
10:29
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Вранці росіяни обстріляли Херсонщину: вбили цивільного, ще двох поранили
10:19
діти, війна з Росією
РФ вбила 551 дитину й поранила понад 1411 з початку повномасштабного вторгнення в Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV