Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість: розпочалася реєстрація для участі в Українському Жіночому Конгрес

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Тема цьогорічного Конгресу – "Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість"

Організатори УЖК заявили, що Восьмий Конгрес – стратегічний: "На цьому Конгресі ми беремо на себе амбіційну ціль: обговорити відверто, у чесній розмові, якою буде Україна у 2030-2040 роках".

Повідомляється, що наскрізна ідея Восьмого УЖК полягає в тому, що жінки мають стати ключовими агентками змін у процесах перемоги та подальшого розвитку України. Жіночий потенціал – це не лише ресурс, який слід використовувати для подолання викликів, пов’язаних з війною, а й важлива складова процесу відбудови та модернізації країни.

"Разом з лідерками різних галузей, урядовцями, керівництвом держави, міжнародними та українськими експертами, політиками, військовослужбовцями, представниками громад та бізнесу ми говоритимемо про подолання викликів, які стоять перед українським суспільством, враховуючи питання європейської інтеграції, демографії та людського капіталу, нового суспільного договору, наслідків війни та відбудови", – зазначили організатори.

Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа.

За новинами Українського Жіночого Конгресу можна стежити в соціальних мережах УЖК: Facebook, Instagram, X, YouTube.