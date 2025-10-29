Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що останні дні жовтня порадують українців теплою та сухою погодою
Про це Діденко написала у своєму telegram-каналі.
За її прогнозом, 30 жовтня температура повітря вдень сягатиме +12…+16 градусів, а на півдні та заході країни місцями підніметься до +18 градусів. Трохи прохолодніше буде на Сумщині, Харківщині та Полтавщині — +10…+13 градусів.
Опади очікуються лише локально — вночі можливі дощі на сході, а ввечері дощитиме на заході країни. Водночас удень майже всюди пануватиме сонячна, тиха й тепла погода.
У Києві 30 жовтня буде сухо, з температурою близько +14 градусів.
"Четвер стане своєрідною приємною компенсацією за відсутність справжнього "бабиного літа", - зауважила Наталка Діденко.
- Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у середу, 29 жовтня, в Україні очікується волога та прохолодна погода з періодичними дощами й туманами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.25
- EUR Купівля 48.61Продаж 49.26
- Актуальне
- Важливе