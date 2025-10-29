Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко

Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко

Вікторія Литвин
29 жовтня, 2025 середа
11:26
Суспільство погода осінь

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що останні дні жовтня порадують українців теплою та сухою погодою

Зміст

Про це Діденко написала у своєму telegram-каналі.

За її прогнозом, 30 жовтня температура повітря вдень сягатиме +12…+16 градусів, а на півдні та заході країни місцями підніметься до +18 градусів. Трохи прохолодніше буде на Сумщині, Харківщині та Полтавщині — +10…+13 градусів.

Опади очікуються лише локально — вночі можливі дощі на сході, а ввечері дощитиме на заході країни. Водночас удень майже всюди пануватиме сонячна, тиха й тепла погода.

У Києві 30 жовтня буде сухо, з температурою близько +14 градусів.

"Четвер стане своєрідною приємною компенсацією за відсутність справжнього "бабиного літа", -  зауважила Наталка Діденко.

  • Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у середу, 29 жовтня, в Україні очікується волога та прохолодна погода з періодичними дощами й туманами.
