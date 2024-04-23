"Знову будуть призначені люди, які лояльні до Офісу президента": нардепка Федина про кадрові ротації в уряді

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Тенденція показує, що всі міністри та чиновники епохи Зеленського, яких в чомусь звинувачують, звільняють і потім вони повністю уникають відповідальності. Саме тому "Європейська Солідарність" вимагає звіту від кожного міністра, який приходить до парламенту для звільнення. Також важливо мати можливість ставити питання й отримувати відповіді від цих міністрів", - заявила Федина.

За словами нардепки, в уряд Шмигаля не беруть професійних людей із позицією. Саме тому жодні кадрові ротації кардинально ситуації не змінять.

"На жаль, вже кілька років поспіль ми не бачимо звітів звільнених чиновників. Другий важливий нюанс: незалежно, з яким скандалом та звинуваченнями, депутати від "Слуги Народу" завжди проводжають цих чиновників стоячи й з гучними аплодисментами. Натомість звільняють і призначають ще гірших кандидатів. Ще хотілось наголосити на тому, що ніяких змін не відбудеться від кадрових ротацій в уряді. Оскільки будуть міняти на людей, які лояльні до Офісу президента. Людей із позицією та досвідом в уряд Шмигаля не беруть", - додала вона.