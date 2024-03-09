В Україні розформують 5 міністерств, - ЗМІ

Про це повідомляє NV з посиланням на джерела в Офісі президента (ОП), а також у парламентській фракції партії Слуга народу (СН).

Скорочення уряду напередодні на пресконференції анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, проте жодної конкретики з цього питання він не навів.

"Ведемо роботу зі зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - заявив Шмигаль, додавши, що влада також працює над створенням сильного Центру уряду, який зосередить на собі допоміжні, адміністративні функції.

Частина функцій скорочених міністерств має перейти під управління офісу прем'єр-міністра.

Однак, як зазначили у виданні, жодних робочих груп із цього приводу в уряді ще не збирали.

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Самого Шмигаля, попри чутки, президент змінювати поки що не планує, оскільки, за інформацією анонімного джерела, прем'єр усіх влаштовує.

Окрім того, до українського прем'єра досі немає такої кількості негативу, через який його можна було б звільнити. Хоча, як зазначило джерело, на посаду Шмигаля деякі експерти вже висувають першого віцепрем'єра та міністра економіки Юлію Свириденко та голову правління НАК Нафтогаз України Олексія Чернишова.

За інформацією видання, під скорочення можуть потрапити міністерства, у яких немає призначених керівників, або ті, чиї функції фактично здатні виконувати інші відомства. Насамперед ідеться про об'єднання "соціальних" міністерств.