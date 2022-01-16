Сварка між двірниками в Одесі призвела до вбивства, - ЗМІ
Ранком неділі, 16 січня 2022 року, на Базарній, 29 в Одесі сталося вбивство
Подробиці наводить місцева інформагенція Українська служба інформації, повідомляє Еспресо.TV.
Обоє чоловіків, як зазначається, були у нетверезому стані.
Ріг будинку за адресою: Одеса, вул. Базарна, 29 (Google Maps)
"Один із них взяв ніж і вдарив другого в ногу у пахову область. Через сильну кровотечу постраждалий чоловік помер. Смерть констатували лікарі "швидкої", - зазначають одеські журналісти.
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