Сварка між двірниками в Одесі призвела до вбивства, - ЗМІ

Подробиці наводить місцева інформагенція Українська служба інформації, повідомляє Еспресо.TV.



Обоє чоловіків, як зазначається, були у нетверезому стані.





Ріг будинку за адресою: Одеса, вул. Базарна, 29 (Google Maps)



"Один із них взяв ніж і вдарив другого в ногу у пахову область. Через сильну кровотечу постраждалий чоловік помер. Смерть констатували лікарі "швидкої", - зазначають одеські журналісти.





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