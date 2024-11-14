Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні

Про це повідомляє радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

"Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів", - заявив Салліван.

Водночас дипломат не став коментувати, в якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Однак він додав, що команда Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.

Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес уже виділив на допомогу Україні.