Адміністрація Байдена готує запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні
Чинна адміністрація США планує впродовж перехідного періоду надіслати до Конгресу запит із новою допомогою для України на 2025 фінансовий рік
Про це повідомляє радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
"Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли би бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів", - заявив Салліван.
Водночас дипломат не став коментувати, в якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Однак він додав, що команда Байдена вважає необхідним і логічним пошук додаткових ресурсів на підтримку України.
Він також запевнив, що нинішній уряд США має намір використати кожний долар, який Конгрес уже виділив на допомогу Україні.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден зобов’язався витратити кожен долар, який є у країни, на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді.
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