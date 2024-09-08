"Агресія РФ виходить за межі України": голова МЗС Сибіга закликав партнерів збивати ворожі цілі над Україною
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до іноземних партнерів і закликав їх збивати російські цілі над територією України
Про це він написав у Х.
"Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі", - написав новопризначений міністр.
За його словами, Україна потребує сміливого колективного рішення щодо використання ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною.
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Під час масованої повітряної атаки РФ по Україні у ніч з п'ятниці, 6 вересня, на суботу, 7 вересня, за даними моніторингового проєкту "Білоруський Гаюн", до Білорусі з української території залетіли 8 російських дронів. Один з них дістався аж до міста Новогрудок, що за 70 км від кордону з Литвою. Настільки віддалене потрапляння російського бойового дрона вглиб Республіки Білорусь фіксують вперше.
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