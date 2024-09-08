"Агресія РФ виходить за межі України": голова МЗС Сибіга закликав партнерів збивати ворожі цілі над Україною

Про це він написав у Х.

"Це нагадування: агресивні дії РФ виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі", - написав новопризначений міністр.

За його словами, Україна потребує сміливого колективного рішення щодо використання ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною.