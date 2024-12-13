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Активістки FEMEN влаштували акцію протесту проти війни в Україні біля будівлі ООН у Женеві

Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
17:37
Світ FEMEN влаштували акцію протесту у Женеві

У п'ятницю, 13 грудня, активістки групи FEMEN влаштували акцію протесту проти війни Росії проти України біля будівлі Організації Об'єднаних Націй в Женеві

Зміст

Про це інформує Associated Press.

У ході акції протесту дві напівоголені жінки з групи FEMEN, відомої своїми провокаційними протестами, за допомогою бензопили розпиляли дерев'яну скульптуру, відому під назвою "Зламаний стілець".

У виданні зазначили, що ця 12-метрова скульптура символізує руйнування, спричинене протипіхотними мінами, і є закликом до заборони руйнівної зброї, яка також використовувалася у війні в Україні.

На ногах у жінок були пов'язки синьо-жовтих кольорів українського прапора, а на їхніх оголених грудях і спинах при температурі, близькій до нуля, були написані слова "Стоп міни" і "F-- Росія". Активістки вигукували образи на адресу Росії та закликали виключити Росію з ООН через її війну в Україні.

"ООН була створена для забезпечення миру, але її нездатність зупинити агресора лише додає трагізму таким символам, як зламаний стілець, що нагадує про людські страждання, спричинені протипіхотними мінами", - йдеться в заяві групи.

Згодом три жінки, учасниці акції протесту, були затримані поліцією.

  • 9 липня у відповідь на російську атаку по Україні 8 липня чеські активісти облили посольство Росії у Празі червоною рідиною, що імітує кров.

 

Теги:
Новини
Україна
ООН
Femen
Війна з Росією
акції протестів
підтримка України
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