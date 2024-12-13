Активістки FEMEN влаштували акцію протесту проти війни в Україні біля будівлі ООН у Женеві
У п'ятницю, 13 грудня, активістки групи FEMEN влаштували акцію протесту проти війни Росії проти України біля будівлі Організації Об'єднаних Націй в Женеві
Про це інформує Associated Press.
У ході акції протесту дві напівоголені жінки з групи FEMEN, відомої своїми провокаційними протестами, за допомогою бензопили розпиляли дерев'яну скульптуру, відому під назвою "Зламаний стілець".
У виданні зазначили, що ця 12-метрова скульптура символізує руйнування, спричинене протипіхотними мінами, і є закликом до заборони руйнівної зброї, яка також використовувалася у війні в Україні.
На ногах у жінок були пов'язки синьо-жовтих кольорів українського прапора, а на їхніх оголених грудях і спинах при температурі, близькій до нуля, були написані слова "Стоп міни" і "F-- Росія". Активістки вигукували образи на адресу Росії та закликали виключити Росію з ООН через її війну в Україні.
"ООН була створена для забезпечення миру, але її нездатність зупинити агресора лише додає трагізму таким символам, як зламаний стілець, що нагадує про людські страждання, спричинені протипіхотними мінами", - йдеться в заяві групи.
Згодом три жінки, учасниці акції протесту, були затримані поліцією.
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