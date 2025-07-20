"Алієв піде до кінця": Нурієв про позови Азербайджану проти Росії щодо катастрофи літака AZAL

Таку думку висловив голова контрольно-ревізійної комісії Спілки офіцерів України, експерт з Південного Кавказу, голова оборонного штабу Нагорного Карабаху (1992-1993) Ельхан Нурієв в етері Еспресо.

"Віднині так не буде (Росія не домовиться з Азербайджаном, - ред.). По-перше, Азербайджан - переможний народ, психологія народу-переможця зовсім інша, після Карабаської війни, другої Карабаської війни, цьому вже не бути. Ми не маємо від Росії залежності, жодної залежності не маємо. Те, що Росія збила літак, що доведено, вони ігнорують, вони по-хамськи себе поводять. Якщо щось від них помагаєш, вони говорять, щоб не нагнітати ситуацію. Лавров їхній цей міністр закордонних справ не раз на різних платформах, як щойно Азербайджан питає, що там по слідству, вони говорять не нагнітати ситуацію. Літак збитий явно Росією, звісно. І тут інших розмов не може бути", - сказав він.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує позов до міжнародного суду проти Росії у зв’язку з катастрофою літака Embraer E190 авіакомпанії AZAL, який 25 грудня 2024 року рейсом 8243 слідував із Баку до Грозного.

Ельхан Нурієв вважає, що Алієв піде до кінця.

"Алієв, я думаю, піде до кінця, того вимагає, до речі, азербайджанське суспільство. Тим більше, що на кону є питання примирення з Вірменією, вже є той договір на 99% готовий між Вірменією та Азербайджаном визнання. Закінчується той період, коли ми були залежні від Росії. Той період закінчується. І одночасно, я думаю, що західні цінності, зокрема натовські цінності", - додав експерт.