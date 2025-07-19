Азербайджан готує позови до міжнародних судових інстанцій проти Росії щодо катастрофи літака AZAL

Цю заяву він зробив 19 липня 2025 року під час зустрічі з учасниками Шушинського глобального медіафоруму, який відбувся в Азербайджані, пише Teleqraf.

За словами Алієва, минуло вже сім місяців з моменту трагедії, проте російська сторона досі не надала жодної офіційної відповіді.

"На жаль, ми так і не отримали жодної відповіді від російської сторони щодо авіакатастрофи. Минуло вже сім місяців з моменту трагедії. Для нас усе зрозуміло. Ми знаємо, що сталося, і можемо це довести. Ми впевнені, що російські посадовці також добре знають, що відбулося. Виникає питання: чому вони досі не зробили бодай те, що зробив би будь-який сусід? Ми маємо конкретні вимоги щодо авіакатастрофи", - наголосив він.

Він підкреслив, що відповідальні за збиття літака мають бути покарані, а родини загиблих - отримати відшкодування. Крім того, має бути компенсована шкода авіакомпанії AZAL.

Алієв також спростував версію про зіткнення з українським дроном, назвавши її необґрунтованою.

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"Наші пілоти проявили мужність і професіоналізм. Літак здійснив аварійну посадку. Завдяки пілотам деякі пасажири вижили. Літак був уражений ззовні. Версія про зіткнення з українським дроном викликала сміх — це казка рівня дитсадка. Літак був підбитий, а потім — ще раз. Ми знаємо, що сталося. Повітряний простір Росії не був закритий. Його перекрили вже після удару. Все прозоро як день. Наш генпрокурор регулярно надсилає листи керівнику Слідчого комітету РФ. Але відповідь лише одна: "Розслідування триває"", - додав президент Азербайджану.

Крім того, за словами Алієва, Азербайджан офіційно повідомив Росію про намір звернутися до міжнародного суду.

"Ми зараз готуємо юридичний пакет, який буде передано до міжнародного суду. Російську сторону ми про це поінформували. Ми розуміємо, що цей процес може затягнутися. Щоб домогтися справедливості у справі з Малайзією, знадобилося 10 років. Ми також готові чекати 10 років. Але справедливість має бути відновлена. Азербайджан не відступить", - підсумував Алієв.

Що відомо про катастрофу літака AZAL

Ранком 25 грудня 2024 року в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines і міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.

Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники і "російські засоби ППО відбивали ці напади".