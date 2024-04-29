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Аналітики Reuters підрахували, скільки коштів потрібно Україні, аби розв'язати конфлікт із РФ

29 квітня, 2024 понедiлок
10:00
Світ сша допомога Україні

Аналітики інформаційного агентства Reuters підрахували, що попри те, що Україна отримала 61 млрд доларів від США минулого тижня, цього недостатньо, аби протистояти Росії. Україна все ще потребує середньострокового плану фінансування та мобілізації заморожених активів центрального банку Москви

Про це повідомляє Reuters.

За словами аналітиків, останній пакет допомоги від США разом із допомогою від інших країн, має допомогти Україні протриматися приблизно до кінця наступного року. Однак Київ ризикує знову відчути нестачу зброї наприкінці 2025 року. 

Якщо навіть Джо Байдена переоберуть президентом США, йому, ймовірно, буде складно отримати більше грошей від конгресу. А в разі повернення до Білого дому Дональда Трампа американська підтримка України опиниться під загрозою.

Натомість багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг: він підняв би український моральний дух і надав західним виробникам озброєнь більшої впевненості для нарощування виробництва.

Водночас, якщо Путін усвідомлюватиме, що Україна може протриматися ще багато років, його розрахунки можуть змінитися. 

На думку аналітиків, Україна навряд чи зможе відвоювати велику територію, оскільки це означало б атакувати добре захищені позиції Росії в той час, коли у Києва виникають складнощі з мобілізацією нових солдатів. 

Тому, як стверджують у виданні, для України можливі два варіанти розвитку подій: укладення мирної угоди або заморожування конфлікту.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), попри те, що Україна витратила у 2023 році 37% свого ВВП на оборону, що складає 65 мільярдів доларів, ці витрати виявилися меншими, ніж витрати Росії у 109 мільярдів доларів.

Цей розрив допомогла заповнити західна допомога. Згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, США і Європа виділили Києву минулого року 88 млрд євро допомоги, з яких 47 млрд євро - це військова підтримка, а решта - фінансова і гуманітарна допомога. 

Однак те, скільки грошей знадобиться Україні в майбутньому, залежить від того, буде вона оборонятися, що коштує менше, чи контратакувати. Але з огляду на те, що Кремль нарощує власні військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж щороку, скільки союзники виділили у 2023 році, - 88 млрд євро.

На думку аналітиків, основний спосіб отримати більше грошей для України - мобілізувати російські активи, які західні країни заморозили на початку війни, вартістю близько 320 млрд доларів США. Серед варіантів - конфіскувати ці активи, використати їх для забезпечення кредиту, який західні країни могли б надати Україні, або передати Києву відсотки, які вони генерують.

Наразі США просувають план зі збору коштів для Києва шляхом капіталізації відсоткових платежів, що накопичуються в кліринговому центрі Euroclear у Бельгії, де зберігається більша частина цих активів. Спеціальна організація, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, і виплатить отримані кошти Україні. Сполучені Штати сподіваються переконати своїх партнерів по G7 підтримати цю ідею на саміті в червні. 

  • 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
  • 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.
  • Того ж дня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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