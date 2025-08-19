"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі
Заступник голови ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв прокоментував зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
За словами Медведєва, "антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території" і, за його оцінкою, європейські країни під час зустрічі демонстрували підтримку американському лідеру.
Читайте також: Україна передала США конфіденційні пропозиції щодо завершення війни з РФ: Financial Times розкрив подробиці
"Європа подякувала йому і підлизалася до нього. Питання в тому, яку мелодію зіграє київський клоун про гарантії і території на батьківщині, коли знову одягне свою зелену військову форму", - підсумував він.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
