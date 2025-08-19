"Антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території": Медведєв прокоментував зустріч у Білому домі

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами Медведєва, "антиросійська войовнича Коаліція охочих не змогла переграти Трампа на його території" і, за його оцінкою, європейські країни під час зустрічі демонстрували підтримку американському лідеру.

"Європа подякувала йому і підлизалася до нього. Питання в тому, яку мелодію зіграє київський клоун про гарантії і території на батьківщині, коли знову одягне свою зелену військову форму", - підсумував він.