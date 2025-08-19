Україна передала США конфіденційні пропозиції щодо завершення війни з РФ: Financial Times розкрив подробиці

Про це пише Financial Times.

За даними видання, Київ пропонує масштабну програму закупівель американської зброї на суму 100 млрд доларів, фінансування якої готова взяти на себе Європа. Крім того, йдеться про ще одну угоду — на 50 млрд доларів — щодо виробництва безпілотників у співпраці з українськими компаніями.

За інформацією чотирьох осіб, обізнаних з перебігом справ, ці раніше невідомі пропозиції Україна представила американській стороні у списку питань для обговорення з європейськими союзниками.

У документі не уточнюється, яку саме зброю планують придбати, але наголошується на потребі щонайменше десяти систем ППО Patriot для захисту українських міст і критичної інфраструктури.

У документі також не вказано, яка частина угоди про безпілотники буде стосуватися закупівель, а яка – інвестицій.

Аналітики Financial Times зазначили, що українські пропозиції мають на меті зацікавити Дональда Трампа, який неодноразово наголошував на важливості вигоди для американської промисловості.

Документ також підтверджує, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки Росії, адже "тривалий мир має ґрунтуватися не на поступках і подарунках Путіну, а на міцній системі безпеки, яка запобігатиме агресії в майбутньому".

Київ наполягає на припиненні вогню як першому кроці до ширшої мирної угоди, а також на відшкодуванні збитків коштом заморожених російських активів у розмірі 300 млрд доларів. Будь-яке послаблення санкцій має бути надане лише за умови, що Росія дотримається майбутньої мирної угоди та "гратиме за правилами", додається в документі.

Україна також відхилила пропозицію Путіна, зроблену Трампу на Алясці, щодо заморожування решту лінії фронту, якщо українська сторона виведе війська з частково окупованих східних регіонів Донецька і Луганська.

"Це створило б плацдарм для подальшого і швидкого просування російських військ до міста Дніпро" і дозволило б Путіну "досягти цілей агресії іншими засобами", - йдеться в документі.

У документі наголошується, що спроба Росії розв'язати територіальні питання до подальших переговорів про довгострокову мирну угоду створить умови фактичної залежності від ситуації, не роблячи нічого для забезпечення майбутньої безпеки Києва.