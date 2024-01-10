Арештований колишній глава МВС Польщі оголосив голодування
Колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, заарештований напередодні, у заяві на ім'я міністра юстиції оголосив голодування
Про це пише польське радіо RMF24.
"Я сприймаю своє засудження за боротьбу з корупцією та незаконне позбавлення мене депутатського мандата як акт політичної помсти", - йдеться у заяві Камінського. Тому "як політичний в'язень, з першого дня ув'язнення я починаю голодування", - пише колишній міністр.
Він також вимагає негайного звільнити з в'язниці всіх членів колишнього керівництва Центрального антикорупційного бюро Польщі, на яких поширюється акт помилування, виданий у 2015 році президентом.
"Це індивідуальне рішення Маріуша Камінського", - прокоментувала заступниця міністра юстиції Марія Ейхарт.
- Нагадаємо, що колишнього голову CBA та Маріуша Камінського та його колишнього заступника Мацея Восіка 20 грудня 2023 року засудили до двох років позбавлення волі у зв’язку з так званим земельним скандалом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.36 Купівля 38.36Продаж 39.14
- EUR Купівля 41.93Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе