Арештований колишній глава МВС Польщі оголосив голодування

Про це пише польське радіо RMF24.

"Я сприймаю своє засудження за боротьбу з корупцією та незаконне позбавлення мене депутатського мандата як акт політичної помсти", - йдеться у заяві Камінського. Тому "як політичний в'язень, з першого дня ув'язнення я починаю голодування", - пише колишній міністр.

Він також вимагає негайного звільнити з в'язниці всіх членів колишнього керівництва Центрального антикорупційного бюро Польщі, на яких поширюється акт помилування, виданий у 2015 році президентом.

"Це індивідуальне рішення Маріуша Камінського", - прокоментувала заступниця міністра юстиції Марія Ейхарт.