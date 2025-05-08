Армія Філіппін заявила про агресивні й небезпечні дії кораблів КНР у Південнокитайському морі

Про це армія країни написала у Х.

Так, інцидент зафіксували 5 травня у Південнокитайському морі поблизу спірної мілини Скарборо.

Корабель ВМС Філіппін "Еміліо Хасінто", здійснюючи морське патрулювання, зіткнувся з "агресивними і небезпечними" маневрами двох кораблів ВМС Китаю - фрегатів класу "Цзянкай", а також судна Берегової охорони Китаю.

Військові Філіппін кажуть, що один китайський фрегат йшов на близькій відстані, а другий небезпечно перетнув його ніс, здійснивши маневр з високим ступенем ризику, що створило небезпеку зіткнення.

Судно берегової охорони Китаю також намагалося перешкодити суднам Філіппін у проходженні навігаційного маршруту, кажуть ЗС.

"Ці безрозсудні дії не лише створили пряму загрозу безпеці судноплавства судна "Еміліо Хасінто", але й порушили Міжнародні правила запобігання зіткненням суден у морі (COLREG)", - додали у повідомленні.

Aggressive and Unsafe Maneuvers by Chinese Vessels Near Bajo de Masinloc



On 5 May 2025, the Philippine Navy’s BRP Emilio Jacinto (PS35), while conducting routine and lawful maritime patrol operations in support of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) and the… pic.twitter.com/JDTa8qV1Z5 — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) May 7, 2025