Армія Філіппін заявила про агресивні й небезпечні дії кораблів КНР у Південнокитайському морі
Збройні сили Філіппін зіткнулися з "агресивними та небезпечними" маневрами китайських кораблів у Південнокитайському морі
Про це армія країни написала у Х.
Так, інцидент зафіксували 5 травня у Південнокитайському морі поблизу спірної мілини Скарборо.
Корабель ВМС Філіппін "Еміліо Хасінто", здійснюючи морське патрулювання, зіткнувся з "агресивними і небезпечними" маневрами двох кораблів ВМС Китаю - фрегатів класу "Цзянкай", а також судна Берегової охорони Китаю.
Військові Філіппін кажуть, що один китайський фрегат йшов на близькій відстані, а другий небезпечно перетнув його ніс, здійснивши маневр з високим ступенем ризику, що створило небезпеку зіткнення.
Судно берегової охорони Китаю також намагалося перешкодити суднам Філіппін у проходженні навігаційного маршруту, кажуть ЗС.
"Ці безрозсудні дії не лише створили пряму загрозу безпеці судноплавства судна "Еміліо Хасінто", але й порушили Міжнародні правила запобігання зіткненням суден у морі (COLREG)", - додали у повідомленні.
- Китайська берегова охорона (CCG) висадилась на спірному рифі Сенді-Кей, який Китай називає Тесянь Цзяо, поблизу узбережжя Філіппін. Пекін стверджує, що метою висадки була "інспекція" та збір "доказів незаконної діяльності".
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