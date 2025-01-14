Авіакомпанія Ryanair закликала країни Європи ввести обмеження на алкоголь в аеропортах
Авіакомпанія Ryanair просить владу країн Європи встановити обмеження на кількість алкогольних напоїв, придбаних в аеропортах, через інциденти із п’яними пасажирами
Про це повідомляє The Guardian.
Авіакомпанія закликала європейську владу додатково обмежити продаж алкоголю, щоб пасажири не випивали надмірно перед посадкою на літак.
Як зазначається, авіакомпанії мають право відмовити в посадці нетверезим людям, однак тепер Ryanair хоче зобов’язати пасажирів показувати посадкові талони, коли вони купують алкоголь в барах і пабах аеропорту, так само як і в магазинах безмитної торгівлі.
"Настав час, щоб влада ЄС вжила заходів щодо обмеження продажу алкоголю в аеропортах", - йдеться в повідомленні компанії.
Представники Ryanair кажуть, що коли рейси затримуються, пасажири випивають надмірну кількість алкоголю. У компанії очікують, що нові правила зроблять польоти безпечнішими.
Авіаперевізник вже судиться з невідомим пасажиром на суму €15 тис., намагаючись відшкодувати витрати. У квітні 2024 року рейс з Дубліну до Лансароте перенаправили в португальське місто Порту через поведінку чоловіка, який перебрав алкоголю.
Зазвичай екіпажі мають право не подавати алкоголь, але у Ryanair стверджують, що більшою проблемою є те, що люди напиваються в самих аеропортах перед тим, як зійти на борт.
- Нещодавно Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Тель-Авіва та з нього з кінця березня. Продаж квитків на нові маршрути вже розпочато.
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