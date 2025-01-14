Авіакомпанія Ryanair закликала країни Європи ввести обмеження на алкоголь в аеропортах

Про це повідомляє The Guardian.

Авіакомпанія закликала європейську владу додатково обмежити продаж алкоголю, щоб пасажири не випивали надмірно перед посадкою на літак.

Як зазначається, авіакомпанії мають право відмовити в посадці нетверезим людям, однак тепер Ryanair хоче зобов’язати пасажирів показувати посадкові талони, коли вони купують алкоголь в барах і пабах аеропорту, так само як і в магазинах безмитної торгівлі.

"Настав час, щоб влада ЄС вжила заходів щодо обмеження продажу алкоголю в аеропортах", - йдеться в повідомленні компанії.

Представники Ryanair кажуть, що коли рейси затримуються, пасажири випивають надмірну кількість алкоголю. У компанії очікують, що нові правила зроблять польоти безпечнішими.

Авіаперевізник вже судиться з невідомим пасажиром на суму €15 тис., намагаючись відшкодувати витрати. У квітні 2024 року рейс з Дубліну до Лансароте перенаправили в португальське місто Порту через поведінку чоловіка, який перебрав алкоголю.

Зазвичай екіпажі мають право не подавати алкоголь, але у Ryanair стверджують, що більшою проблемою є те, що люди напиваються в самих аеропортах перед тим, як зійти на борт.