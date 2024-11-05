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Австралія передасть Україні 14 військових катерів

Світлана Кравченко
5 листопада, 2024 вiвторок
09:00
Світ Австралія катер

У вівторок, 5 листопада, Австралія оголосила про передачу Україні 14 морських швидких та високоманевровних катерів для зміцнення морської та берегової оборони

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Про це йдеться на сайті уряду країни.

Там наголошується, що передача 14 катерів із жорстким корпусом підкреслить "постійну прихильність уряду Австралії підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії".

"Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України", - наголосили в австралійському уряді.

Зазначається, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 млн австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних Сил України.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала вже понад 1,3 млрд доларів військової підтримки та понад 1,5 млрд доларів загальної підтримки Україні.

  • Крім того, як повідомлялося раніше, у межах нового пакета військової допомоги Україні на $245 млн Австралія передасть Києву 49 танків Abrams, яких спишуть з озброєння держави.
Теги:
Новини
Україна
військові
Австралія
допомога Україні
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