Австралія передасть Україні 14 військових катерів
У вівторок, 5 листопада, Австралія оголосила про передачу Україні 14 морських швидких та високоманевровних катерів для зміцнення морської та берегової оборони
Про це йдеться на сайті уряду країни.
Там наголошується, що передача 14 катерів із жорстким корпусом підкреслить "постійну прихильність уряду Австралії підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії".
"Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України", - наголосили в австралійському уряді.
Зазначається, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 млн австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних Сил України.
Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала вже понад 1,3 млрд доларів військової підтримки та понад 1,5 млрд доларів загальної підтримки Україні.
- Крім того, як повідомлялося раніше, у межах нового пакета військової допомоги Україні на $245 млн Австралія передасть Києву 49 танків Abrams, яких спишуть з озброєння держави.
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