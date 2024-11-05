Австралія передасть Україні 14 військових катерів

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Там наголошується, що передача 14 катерів із жорстким корпусом підкреслить "постійну прихильність уряду Австралії підтримці України в її захисті від незаконного вторгнення Росії".

"Ці морські катери австралійських сил оборони забезпечать швидкі та високоманеврені морські можливості для України", - наголосили в австралійському уряді.

Зазначається, що останній раунд військової підтримки, оцінюваний у 14 млн австралійських доларів, зміцнить морську та берегову оборону України, яка є важливою оперативною сферою для Збройних Сил України.

Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала вже понад 1,3 млрд доларів військової підтримки та понад 1,5 млрд доларів загальної підтримки Україні.