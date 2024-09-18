Австрія відновлює рух залізницею між Віднем та Будапештом, - Укрзалізниця

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Таким чином, безпересадкові вагони Київ - Відень вже прямують до Відня та відправляться сьогодні з Відня. Також свій звичний маршрут до Відня відновлює поїзд №146 Чоп - Відень.

Водночас поїзд №143 Відень - Чоп відновить курсування з Відня вже від завтра.

"Сьогодні поїзд відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею", - додали в Укрзалізниці.