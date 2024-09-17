Укрзалізниця оновила графік руху потягів, змінений через негоду в Центральній Європі

Про це компанія повідомила в Telegram.

Рейс Відень - Київ - Відень 17 вересня продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт. Також рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті курсує сьогодні як Будапешт - Чоп - Будапешт.

Рейс Прага - Перемишль - Прага відновлять обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву, коли рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

Водночас з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер, там працюють угорські координатори.

"Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом", - додали в Укрзалізниці.