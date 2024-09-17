Укрзалізниця оновила графік руху потягів, змінений через негоду в Центральній Європі
Укрзалізниця оновила графік руху потягів, змінений напередодні через негоду в Польщі, Чехії та Австрії
Про це компанія повідомила в Telegram.
Рейс Відень - Київ - Відень 17 вересня продовжує курсувати як Будапешт - Київ - Будапешт. Також рейс Відень - Чоп - Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті курсує сьогодні як Будапешт - Чоп - Будапешт.
Рейс Прага - Перемишль - Прага відновлять обʼїзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без заїзду в Остраву, коли рейс Прага - Чоп - Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.
Водночас з технічних причин на перегоні між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп - Будапешт і 644 Дебрецен - Мукачево налагоджено автобусний трансфер, там працюють угорські координатори.
"Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсують за розкладом", - додали в Укрзалізниці.
- Учора, 16 вересня, через негоду в Польщі, Чехії та Австрії Укрзалізниця змінила рух потягів.
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