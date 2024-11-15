Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Axios: Чому Трамп наполягає на міжсесійних призначеннях для свого кабінету?

Axios: Чому Трамп наполягає на міжсесійних призначеннях для свого кабінету?

Надія Боянівська
15 листопада, 2024 п'ятниця
13:52
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент Трамп оголосив про призначення нового складу кабінету міністрів і закликав Сенат дозволити міжсесійні призначення - процес, який дозволив би йому затверджувати посадовців без схвалення Конгресу

Зміст

Про це йдеться в статті Axios, переклад якої наводить Еспресо.

Чому це важливо: Вимагаючи міжсесійних призначень, Трамп просить Сенат відмовитися від своєї ролі у наданні порад та погодженні призначень до кабінету, що є важливим механізмом стримувань і противаг проти президентської влади.

  • Трамп може використати цю владу у безпрецедентний спосіб, потенційно змусивши Конгрес піти на канікули, а потім використовуючи її для односторонніх призначень, заявив у четвер в інтерв'ю Axios Чарльз Кемерон, професор політики і державних справ Прінстонського університету.
  • За словами професора, "гамбіт Трампа полягав би в гігантській передачі влади президенту".
  • "Ця передача влади суперечить самій ДНК сенаторів", - додав він.

Головні новини: Напередодні перегонів за лідерство в Сенаті від республіканців Трамп виклав свої вимоги в соціальних мережах у неділю.

  • "Будь-який сенатор-республіканець, який прагне отримати бажану лідерську посаду в Сенаті Сполучених Штатів, повинен погодитися на призначення на перерву (в Сенаті!), без чого ми не зможемо своєчасно затвердити людей", - написав Трамп.
  • "Нам потрібні посади, які потрібно заповнити негайно!", - додав він.
  • Сенатор Джон Тьюн (Республіканська партія), який переміг на виборах лідера в середу, вже дав зрозуміти, що готовий до призначень на час канікул.

Що таке міжсесійні призначення?

Одна з основних обов'язків президента - це призначення на посади в федеральному уряді, включаючи кабінетні посади, посольства та суддів.

  • За даними Центру президентських ініціатив, президент може зробити приблизно 4000 політичних призначень, близько 1200 з яких потребують схвалення Сенату.
  • Головна суть: Оскільки Конгрес не працює безперервно, Конституція дозволяє "призначення під час перерви", що дозволяє президенту тимчасово призначати посадових осіб без погодження з Конгресом на час його канікул.
  • Це має допомогти уникнути довготривалих вакантних посад і забезпечити безперебійну роботу уряду.
  • Однак, як зазначив Кемерон, очікується, що ці призначення будуть затверджені Сенатом, коли він повернеться з канікул до кінця дворічного терміну повноважень Конгресу.

Чому Трамп прагне їх отримати?

Трамп стверджує, що хоче використати міжсесійні призначення, щоб прискорити процес кадрових змін, оскільки цей метод дозволяє обійти публічні, тривалі та потенційно складні слухання у Сенаті.

  • Однак міжсесійні призначення часто використовувались як політичний маневр для обходу опозиції в Конгресі та призначення чиновників, які могли б не отримати достатньо голосів у Сенаті.

Між рядками: Це може стати в пригоді Трампу, який представив низку суперечливих кандидатур на кабінетні посади, що відповідають ідеям MAGA.

  • Ніхто, ймовірно, не випробовує терпіння Сенату більше, ніж Мет Гейтс, кандидатура Трампа на посаду генерального прокурора, якого Комітет з етики Палати представників розслідував за сексуальні домагання та незаконне вживання наркотиків.
  • У разі призначення Гейтс очолить Міністерство юстиції, яке минулого року вирішило не висувати звинувачення проти нього за обвинуваченнями у справі про секс-торгівлю.
  • Гейтс відкинув звинувачення на свою адресу, які включали наявність сексуальних стосунків з 17-річною дівчиною.

Чи використовувалися раніше призначення під час канікул в Сенаті?

Минулі президенти часто використовували призначення під час канікул, хоча ані Трамп під час свого першого терміну, ані президент Байден не скористались цим правом, згідно з Wall Street Journal.

  • Президент Обама зробив 32 міжсесійні призначення під час свого перебування на посаді, в той час як президент Клінтон - 139, а президент Джордж Буш - 171, згідно з даними Дослідницької служби Конгресу США.

Застереження: Верховний Суд визначив обмеження для призначень під час перерви у 2014 році, встановивши, що Обама перевищив свої конституційні повноваження, використовуючи їх у 2012 році.

  • Це рішення встановило, що Сенат повинен бути на канікулах не менше 10 днів, перш ніж можна буде здійснити призначення під час перерви.

Як саме це працюватиме?

Логістика того, як Трамп здійснюватиме призначення під час перерви, може бути складною, оскільки його пропозиція "ніколи раніше не виконувалась", - сказав Кемерон у коментарі для Axios.

  • Кемерон зазначив, що чи може Трамп односторонньо здійснити ці призначення до того, як новий Сенат збереться в січні, є питанням, що викликає сумніви і є предметом обговорення серед конституційних юристів.
  • Найбільш "очевидним" шляхом було б дозволити Сенату сформуватися у січні, а потім зробити призначення, коли він піде на канікули, сказав професор політології.

Увага: Якщо це не спрацює, Конституція надає Трампу право розпустити Конгрес, якщо одна палата йде на перерву, а інша - ні.

  • Хоча незрозуміло, чи відмовиться новий Сенат, у якому більшість становлять республіканці, оголосити перерву, призначення Трампа на посаду Гейтса викликало різку опозицію всередині Республіканської партії.
  • "Отже, якщо Сенат відмовиться йти на канікули, але більш зговірлива Палата представників Республіканської партії погодиться, Трамп може оголосити канікули для всього Конгресу і провести свої призначення під час канікул," - сказав Кемерон.
Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Окупанти, ЗАЕС
Автор Юлія Юліна
14 листопада, 2024 четвер
У МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент
США, Південна Корея
Автор Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
Перемога Трампа змусила Південну Корею переглянути плани щодо передачі зброї Україні, - Bloomberg
Україна росія війна
Автор Юрій Мартинович
13 листопада, 2024 середа
Мирна угода в обмін на що: які сценарії завершення війни розглядає Дональд Трамп. Пояснюємо
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.76
  • EUR
    Купівля 43.39
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 листопада
15:02
Оновлено
Росіяни встановили триколор на кордоні з Чернігівщиною: в ДПСУ прокоментували
14:58
На фото: Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - 2024: 15 листопада розпочинається перший етап голосування
14:56
електронне посвідчення водія
У Міноборони пояснили, за яких умов можуть тимчасово позбавити водійських прав за ухилення від мобілізації
14:55
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Херсонська область
Через атаки РФ по Херсонщині 14 листопада загинула жінка, є поранені
14:16
У невизнаній Абхазії спалахнули протести проти інвестиційної угоди з Москвою
14:12
"Порожні стільці": у Києві відбулася акція на підтримку журналістів, митців і правозахисників, які зникли безвісти чи перебувають у полоні
14:07
OPINION
Зе-консерви вибухають. Чим небезпечне інтервʼю Дмитрука для Russia Today?
14:05
Крим, Балаклава
Понад 200 млн грн збитків: путінському археологу оголосили заочну підозру за незаконні розкопки в Криму
13:32
Норвегія фінансуватиме виробництво зброї і техніки в Україні
13:29
Україна ЄС
Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС
13:28
Євген Шевченко
Суд обирає запобіжний захід Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді
13:17
Херсонська область
В Антонівці на Херсонщині через атаку РФ загинула жінка
13:05
Уряд оновив критерії для бронювання працівників критичних підприємств: порядок діятиме з 1 грудня
12:57
На фото: Люк Бессон
Режисер "Пʼятого елемента" і "Таксі" Люк Бессон виступив онлайн на російському форумі, - росЗМІ
12:27
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу доведеться постачати Україні більше зброї, ніж це було за Байдена: "Інформаційний спротив" про можливі переговори
12:23
На фото: Богдан Бенюк
"Ще здатен": Богдан Бенюк готовий піти в ЗСУ та зізнався, чим хоче там зайнятися
12:19
Франція
Франція завершує тренування бригади "Анна Київська", яка посилить оборону України на фронті
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія просувається в Україні на тлі розмов про переговори, а Європа занепокоєна новими призначеннями Трампа. Акценти світових ЗМІ 15 листопада
12:01
OPINION
Одіозного суддю Вовка подали на звільнення
11:56
електроенергія
Щоб уникнути обмежень потужності, бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію: ситуація в енергосистемі 15 листопада
11:48
BAFTA позбавлятиме лауреатів нагород за доведені кримінальні злочини
11:37
тюрма
У США винесли вирок хакеру з Росії за найбільшу в історії крадіжку криптовалюти
11:22
Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital"
Сервіс Goodreads закрив оцінювання роману-переможця Букерівської премії "Орбітальний" з героями-росіянами
11:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Відбувається третя спроба російського наступу на Курщині, - Згурець
11:09
Оновлено
удар по Одесі ввечері 14 листопада 2024 р.
Росія завдала комбінованого масованого удару по Одесі: загинула жінка, серед поранених - 9-річний хлопчик
11:06
Оновлено
Виявився "кротом" російського ГРУ: в Україні за підозрою в держзраді затримали підполковника ССО
11:00
Оновлено
Ту-95МС
РФ піднімала в повітря 8 стратегічних бомбардувальників
10:48
принцеса Мікаса
Японська принцеса Мікаса померла у віці 101 року
10:27
До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:16
У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби
10:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Ворог іде на штурм уже не лише в сутінках, а й уночі та попри негоду, - командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко
10:01
OPINION
Польські політики американським: допомога Україні — в інтересах світу
09:56
сили ППО
Після перемоги Трампа РФ збільшила атаки дронами по Україні на 44%, - ABC News
09:54
В УГКЦ назвали три засади переходу на святкуванняя Різдва 25 гудня
15 листопада - початок Великого Різдвяного посту: що можна робити, чого ні та народні прикмети цього дня
09:48
Оновлений склад Linkin Park
Перший після смерті Беннінгтона: Linkin Park випустили альбом From Zero з вокалісткою Емілі Армстронг
09:47
Роберт Кеннеді-молодший
Трамп висунув на міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, який закликав не вакцинувати дітей
09:00
Партнерський матеріал
"Разом навчаємось і зростаємо": як ЄС підтримує школи та дошкільні заклади в Україні
08:53
ППО
У ніч на 15 листопада Сили оборони збили одну ракету й 25 "шахедів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV