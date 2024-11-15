Axios: Чому Трамп наполягає на міжсесійних призначеннях для свого кабінету?

Про це йдеться в статті Axios, переклад якої наводить Еспресо.

Чому це важливо: Вимагаючи міжсесійних призначень, Трамп просить Сенат відмовитися від своєї ролі у наданні порад та погодженні призначень до кабінету, що є важливим механізмом стримувань і противаг проти президентської влади.

Трамп може використати цю владу у безпрецедентний спосіб, потенційно змусивши Конгрес піти на канікули, а потім використовуючи її для односторонніх призначень, заявив у четвер в інтерв'ю Axios Чарльз Кемерон, професор політики і державних справ Прінстонського університету.

За словами професора, "гамбіт Трампа полягав би в гігантській передачі влади президенту".

"Ця передача влади суперечить самій ДНК сенаторів", - додав він.

Головні новини: Напередодні перегонів за лідерство в Сенаті від республіканців Трамп виклав свої вимоги в соціальних мережах у неділю.

"Будь-який сенатор-республіканець, який прагне отримати бажану лідерську посаду в Сенаті Сполучених Штатів, повинен погодитися на призначення на перерву (в Сенаті!), без чого ми не зможемо своєчасно затвердити людей", - написав Трамп.

"Нам потрібні посади, які потрібно заповнити негайно!", - додав він.

Сенатор Джон Тьюн (Республіканська партія), який переміг на виборах лідера в середу, вже дав зрозуміти, що готовий до призначень на час канікул.

Що таке міжсесійні призначення?

Одна з основних обов'язків президента - це призначення на посади в федеральному уряді, включаючи кабінетні посади, посольства та суддів.

За даними Центру президентських ініціатив, президент може зробити приблизно 4000 політичних призначень, близько 1200 з яких потребують схвалення Сенату.

Головна суть: Оскільки Конгрес не працює безперервно, Конституція дозволяє "призначення під час перерви", що дозволяє президенту тимчасово призначати посадових осіб без погодження з Конгресом на час його канікул.

Це має допомогти уникнути довготривалих вакантних посад і забезпечити безперебійну роботу уряду.

Однак, як зазначив Кемерон, очікується, що ці призначення будуть затверджені Сенатом, коли він повернеться з канікул до кінця дворічного терміну повноважень Конгресу.

Чому Трамп прагне їх отримати?

Трамп стверджує, що хоче використати міжсесійні призначення, щоб прискорити процес кадрових змін, оскільки цей метод дозволяє обійти публічні, тривалі та потенційно складні слухання у Сенаті.

Однак міжсесійні призначення часто використовувались як політичний маневр для обходу опозиції в Конгресі та призначення чиновників, які могли б не отримати достатньо голосів у Сенаті.

Між рядками: Це може стати в пригоді Трампу, який представив низку суперечливих кандидатур на кабінетні посади, що відповідають ідеям MAGA.

Ніхто, ймовірно, не випробовує терпіння Сенату більше, ніж Мет Гейтс, кандидатура Трампа на посаду генерального прокурора, якого Комітет з етики Палати представників розслідував за сексуальні домагання та незаконне вживання наркотиків.

У разі призначення Гейтс очолить Міністерство юстиції, яке минулого року вирішило не висувати звинувачення проти нього за обвинуваченнями у справі про секс-торгівлю.

Гейтс відкинув звинувачення на свою адресу, які включали наявність сексуальних стосунків з 17-річною дівчиною.

Чи використовувалися раніше призначення під час канікул в Сенаті?

Минулі президенти часто використовували призначення під час канікул, хоча ані Трамп під час свого першого терміну, ані президент Байден не скористались цим правом, згідно з Wall Street Journal.

Президент Обама зробив 32 міжсесійні призначення під час свого перебування на посаді, в той час як президент Клінтон - 139, а президент Джордж Буш - 171, згідно з даними Дослідницької служби Конгресу США.

Застереження: Верховний Суд визначив обмеження для призначень під час перерви у 2014 році, встановивши, що Обама перевищив свої конституційні повноваження, використовуючи їх у 2012 році.

Це рішення встановило, що Сенат повинен бути на канікулах не менше 10 днів, перш ніж можна буде здійснити призначення під час перерви.

Як саме це працюватиме?

Логістика того, як Трамп здійснюватиме призначення під час перерви, може бути складною, оскільки його пропозиція "ніколи раніше не виконувалась", - сказав Кемерон у коментарі для Axios.

Кемерон зазначив, що чи може Трамп односторонньо здійснити ці призначення до того, як новий Сенат збереться в січні, є питанням, що викликає сумніви і є предметом обговорення серед конституційних юристів.

Найбільш "очевидним" шляхом було б дозволити Сенату сформуватися у січні, а потім зробити призначення, коли він піде на канікули, сказав професор політології.

Увага: Якщо це не спрацює, Конституція надає Трампу право розпустити Конгрес, якщо одна палата йде на перерву, а інша - ні.