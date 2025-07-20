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Азербайджанському президенту Алієву подарували шеврони ЗСУ: якою була його реакція

Анатолій Буряк
20 липня, 2025 неділя
21:16
Світ Ільхам Алієв приймає у подарунок шеврони ЗСУ

Під час проведення 19 липня 2025 року медіафоруму в місті Шуша (Азербайджан) президенту країни Ільхаму Алієву українська журналістка Олена Курбанова подарувала шеврони різних підрозділів ЗСУ

Зміст

Відповідне відео Олена розмістила 20 липня на Ютубі. 

На записі Курбанова під час перерви дякує Алієву за відновлення деокупованого Нагірного Карабаху, а потім переходить до подарунка.

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"У мене для вас є подарунок. Це найцінніше — шеврони наших захисників. Тому що наша армія — це єдина гарантія безпеки для України. Найцінніше, що у нас є", — сказала Курбанова, передаючи дощечку з шевронами президенту Азербайджану.

Подаровані Ільхаму Алієву шеврони ЗСУ

Подаровані Ільхаму Алієву шеврони ЗСУ, фото: ТГ-канал Олени Курбанової

 

У відповідь Алієв подякував та сказав слова, які російська пропаганда вже розцінила як озвучену ним публічну підтримку ЗСУ.

"Дякую вам дуже. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само", — наголосив він. 

  • На думку Віталія Портникова, конфлікт між Азербайджаном та РФ буде надалі розвиватися, але поки що перебуватиме в економічній площині. А коли у Росії з'являться реальні військові можливості вона, як вважає Портников, нападе на Азербайджан.
Теги:
Новини
журналісти
військові
Азербайджан
ЗСУ
Війна з Росією
Нагірний Карабах
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