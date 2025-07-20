Азербайджанському президенту Алієву подарували шеврони ЗСУ: якою була його реакція

Відповідне відео Олена розмістила 20 липня на Ютубі.

На записі Курбанова під час перерви дякує Алієву за відновлення деокупованого Нагірного Карабаху, а потім переходить до подарунка.

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"У мене для вас є подарунок. Це найцінніше — шеврони наших захисників. Тому що наша армія — це єдина гарантія безпеки для України. Найцінніше, що у нас є", — сказала Курбанова, передаючи дощечку з шевронами президенту Азербайджану.

Подаровані Ільхаму Алієву шеврони ЗСУ, фото: ТГ-канал Олени Курбанової

У відповідь Алієв подякував та сказав слова, які російська пропаганда вже розцінила як озвучену ним публічну підтримку ЗСУ.

"Дякую вам дуже. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само", — наголосив він.