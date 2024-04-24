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Багаторічна кіберкампанія проти компаній: США застосували санкції щодо Ірану

24 квітня, 2024 середа
09:12
Світ санкції проти Ірану

У вівторок, 23 квітня, уряд США оголосив про кримінальні звинувачення й запровадження санкцій проти чотирьох громадян Ірану у зв'язку з багаторічною кіберкампанією, спрямованою проти більш ніж десятка американських компаній

Про це йдеться у заявах міністерства фінансів і державного департаменту США, повідомляє Reuters.

Федеральні прокурори Мангеттена заявили, що цілями кібератак були насамперед оборонні підрядники, які мали доступ до секретної інформації. Серед інших цілей - нью-йоркська бухгалтерська фірма, а також компанія, що займається наданням послуг у сфері гостинності.

Як повідомляють прокурори, обвинувачені заражали комп'ютери шкідливим програмним забезпеченням, обманом спонукаючи одержувачів електронних листів натискати на шкідливі посилання.

Жертвами зламів стали понад 200 тисяч облікових записів співробітників бухгалтерської фірми та понад дві тисячі - готельної компанії. Злочинна кіберактивність відбувалися в період з 2016 по 2021 рік.

"Злочинна діяльність, що походить з Ірану, становить серйозну загрозу національній безпеці та економічній стабільності Америки", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

За словами прокурорів, обвинувачені Хоссейн Харуні, Реза Каземіфар, Аліреза Насаб і Комеїл Салмані віком від 30 до 40 років і перебувають на свободі. Кожному з них пред'явлені звинувачення в банківському шахрайстві, змові з метою шахрайства і змові з метою вчинення комп'ютерних зламів. 

Крім того, санкції оголосили проти двох компаній, Mehrsam Andisheh Saz Nik і Dadeh Afzar Arman, які, за даними мінфіну США, були підставними компаніями для кіберкомандування Революційної гвардії Ірану.

  • Напередодні Європейський Союз досяг політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавній обстріл Ізраїлю, щоб послабити виробництво ракет і безпілотників.
Теги:
Іран
кібератаки
США
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