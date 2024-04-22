Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль
Європейський Союз досяг політичної домовленості про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на нещодавній обстріл Ізраїлю, щоб послабити виробництво ракет і безпілотників
Про це повідомляє Euronews.
Санкції спрямовані на обмеження експорту вироблених в ЄС компонентів, які використовуються у виробництві безпілотників і балістичних ракет.
Раніше блок створив спеціальний режим для боротьби з безпілотниками іранського виробництва БПЛА "Shahed 238", які країна використовує для підтримки вторгнення Росії в Україну. Схема включила в чорний список людей і організації, залучені до іранської оборонної промисловості.
Але після атаки Тегерана на Ізраїль квітня ЄС почав працювати над розширеним пакетом санкцій, щоб охопити виробництво ракет і розширити каталог заборонених компонентів, пов’язаних із безпілотниками.
Це розширення було схвалено 22 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі та набуде чинності найближчими днями, коли політичний консенсус буде втілено в правові акти та офіційно затверджено.
"Ми досягли політичної угоди", — оголосив високий представник Жозеп Боррель, зазначивши, що "потенційна передача" ракетних технологій від Ірану Росії ще не відбулася.
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