Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль

Про це повідомляє Euronews.

Санкції спрямовані на обмеження експорту вироблених в ЄС компонентів, які використовуються у виробництві безпілотників і балістичних ракет.

Раніше блок створив спеціальний режим для боротьби з безпілотниками іранського виробництва БПЛА "Shahed 238", які країна використовує для підтримки вторгнення Росії в Україну. Схема включила в чорний список людей і організації, залучені до іранської оборонної промисловості.

Але після атаки Тегерана на Ізраїль квітня ЄС почав працювати над розширеним пакетом санкцій, щоб охопити виробництво ракет і розширити каталог заборонених компонентів, пов’язаних із безпілотниками.

Це розширення було схвалено 22 квітня на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі та набуде чинності найближчими днями, коли політичний консенсус буде втілено в правові акти та офіційно затверджено.

"Ми досягли політичної угоди", — оголосив високий представник Жозеп Боррель, зазначивши, що "потенційна передача" ракетних технологій від Ірану Росії ще не відбулася.