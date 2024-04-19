Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану, - ABC News

Про це повідомляє ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Ща його словами, рано вранці за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану. Проте інших подробиць немає.

Як пише Jerusalem Post, повідомлення надійшло незабаром після того, як місцеві джерела повідомили про вибухи в Ісфахані в центральному Ірані, в провінції Ас-Сувейда на півдні Сирії, а також в районі Багдада та провінції Бабіль в Іраку.

Крім цього, іранське напівофіційне агентство Fars News повідомило, що вибух був чутний у Кахджаварестані, на схід від Ісфахана та поблизу міжнародного аеропорту Ісфахан