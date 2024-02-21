Банк розвитку Німеччини виділив на підтримку України понад €1,4 млрд
Державний банк розвитку Німеччини KfW від імені уряду Німеччини та ЄС реалізує понад 40 проєктів на загальну суму понад 1,4 мільярда євро
Про це повідомляє BR24.
Зазначається, що 520 млн євро виділено енергетичному сектору, оскільки лінії електропередачі, підстанції та електростанції постійно зазнають атак з боку Росії, тому необхідні постійні ремонтні роботи.
Крім того, ще понад 530 млн євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які їх приймають.
KfW також зміцнює базову муніципальну інфраструктуру, виділяючи близько 135 млн євро, зокрема, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів.
Лише від початку повномасштабного вторгнення РФ KfW виділив понад 1,2 млрд євро - здебільшого на підтримку державних функцій.
- 15 лютого повідомлялося, що німецька армія незабаром надасть Збройним Силам України новий пакет військової допомоги на 100 млн євро.
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