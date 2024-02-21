Банк розвитку Німеччини виділив на підтримку України понад €1,4 млрд

Про це повідомляє BR24.

Зазначається, що 520 млн євро виділено енергетичному сектору, оскільки лінії електропередачі, підстанції та електростанції постійно зазнають атак з боку Росії, тому необхідні постійні ремонтні роботи.

Крім того, ще понад 530 млн євро буде спрямовано на житлові програми та соціальні послуги для внутрішньо переміщених осіб і громад, які їх приймають.

KfW також зміцнює базову муніципальну інфраструктуру, виділяючи близько 135 млн євро, зокрема, на ремонт і модернізацію медичних центрів, шкіл і питних водопроводів.

Лише від початку повномасштабного вторгнення РФ KfW виділив понад 1,2 млрд євро - здебільшого на підтримку державних функцій.