Засоби для розмінування, бомби та вантажівки: Німеччина готує пакет допомоги Україні на €100 млн

Про це повідомило Міноборони ФРН.

Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що генеральний інспектор збройних сил ФНР генерал Карстен Броєр відвідав Україну минулого тижня і зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським.

Він пообіцяв своєму українському колезі короткострокову військову підтримку в розмірі понад 100 млн євро.

"Загалом ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні", — заявив Борис Пісторіус, назвавши зв’язок Карстена Броєра з Олександром Сирським дуже важливим контактом.

До анонсованої допомоги увійдуть:

протимінні машини із захистом від засідок (MRV)

бомби для озброєння малих безпілотників

77 вантажних автомобілів MULTI 1A1

медичне обладнання

комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Крім того, у заяві зазначено, що Німеччина до літа збільшить потужності, необхідні для ремонту української військової техніки.