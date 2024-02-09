Умєров і Сирський зустрілися в Києві з генінспектором бундесверу Бреєром

Про це повідомило Міноборони України.

Під час зустрічі йшлося про потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони. Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій і подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.

Читайте також: Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський

"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", – зазначив Умєров.