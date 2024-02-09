Умєров і Сирський зустрілися в Києві з генінспектором бундесверу Бреєром
Міністр оборони України Рустем Умєров представив новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі в Києві з генеральним інспектором бундесверу Карстеном Бреєром
Про це повідомило Міноборони України.
Під час зустрічі йшлося про потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони. Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій і подякував за внесок Німеччини у зміцнення українського війська.
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"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", – зазначив Умєров.
- 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.
- Сьогодні, 9 лютого, Рустем Умєров провів першу робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та обговорив із ним план дій війська на 2024 рік. Сирський озвучив свої пріоритети на посаді
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