Банки ОАЕ закрили рахунки або ввели обмеження для близько 30% підприємств-клієнтів із РФ, - СЗР

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

"Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30 % підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків", – йдеться в матеріалі.

За словами розвідки, основними причинами закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, помилки в документах, зв’язки з країнами з "чорного списку", зокрема з підсанкційними державами.

"Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії", – акцентує СЗР та додає, що ситуація загострилася після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, куди вперше увійшли еміратські структури.

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