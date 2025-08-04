Банки ОАЕ закрили рахунки або ввели обмеження для близько 30% підприємств-клієнтів із РФ, - СЗР
Фінансові установи Обʼєднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю компаній РФ. Так, вони закрили рахунки або ввели обмеження для близько 30% російських підприємств-клієнтів
Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.
"Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30 % підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків", – йдеться в матеріалі.
За словами розвідки, основними причинами закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, помилки в документах, зв’язки з країнами з "чорного списку", зокрема з підсанкційними державами.
"Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії", – акцентує СЗР та додає, що ситуація загострилася після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, куди вперше увійшли еміратські структури.
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