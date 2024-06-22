Барбадос і Маршалові острови приєдналися до фінального комюніке Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до фінального комюніке Глобального саміту миру приєдналися Барбадос і Маршалові острови
Про це він написав у Х.
"Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до заключного комюніке першого Саміту миру. Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу", - написав Зеленський.
За словами Зеленського, на цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий. Він наголосив, що Україна цінує своїх партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися до розробки бачення справедливого миру для України та всіх націй світу.
"Кожен може зробити свій внесок. Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека. Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала", - додав Зеленський.
- До фінального комюніке Глобального саміту миру приєдналася Замбія. Раніше до нього долучилися Організація американських держав та Антигуа і Барбуда.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе