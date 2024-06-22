Барбадос і Маршалові острови приєдналися до фінального комюніке Саміту миру

Про це він написав у Х.

"Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до заключного комюніке першого Саміту миру. Ми бачимо зростання глобальної підтримки Формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу", - написав Зеленський.

За словами Зеленського, на цьому шляху кожен голос однаково важливий і значимий. Він наголосив, що Україна цінує своїх партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися до розробки бачення справедливого миру для України та всіх націй світу.

"Кожен може зробити свій внесок. Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека. Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала", - додав Зеленський.