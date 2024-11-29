Байден назвав обурливою масовану атаку Росії 28 листопада й нагадав про важливість підтримки України

Заяву Джо Байдена поширив Білий дім.

"Росія здійснила жахливу повітряну атаку проти України. Українська влада повідомляє, що Росія запустила близько 200 ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, позбавивши українське цивільне населення доступу до електроенергії. Ця атака є обурливою і слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії", – зазначено в заяві.

Байден наголосив, що США підтримують український народ, зокрема надаючи збройну допомогу та засобі протиповітряної оборони.

"На початку цього року за моїм дорученням США почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України. Як наслідок цього рішення, міністерство оборони поставило Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші поставки тривають. Протягом декількох місяців моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, включаючи артилерію, ракети і бронетехніку", – зазначив Байден.

Він наголосив, що Росія недооцінює хоробрість, стійкість і рішучість українського народу. А США разом з більш ніж 50 країнами світу "підтримують Україну та її боротьбу за свободу".