Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Байден обговорив з прем'єром Індії Моді його візит в Україну

Байден обговорив з прем'єром Індії Моді його візит в Україну

Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
07:05
Світ Прем'єр Індії Моді

Президент США Джо Байден провів розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, - лідери обговорювали нещодавні візити Моді до України та Польщі

Зміст

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що Байден подякував індійському прем'єру за "історичні візити" до Польщі та України, перші візити прем'єр-міністра Індії за десятиліття, за його "послання миру" і гуманітарну підтримку України, включаючи її енергетичний сектор.

"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку мирного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

Водночас Байден і Моді підкреслили свою незмінну прихильність до спільної роботи, у тому числі через регіональні групи, такі як Quad, для сприяння миру та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні.

  • У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до столиці України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який розповів, що однією з тем їхньої розмови є Саміт миру.
Теги:
Україна
Індія
Джо Байден
Війна з Росією
США
Світ про Україну
Читайте також:
спека
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
Народний депутат України Артем Дмитрук
Автор Марія Науменко
26 серпня, 2024 понедiлок
"Мою сім'ю намагалися викрасти": нардеп Дмитрук заявив про переслідування його родини
Білоруські танки
Автор Катерина Єсікова
25 серпня, 2024 неділя
Україна попередила Білорусь, яка накопичує війська і бойовиків Вагнера на кордоні: не ставайте нашими законними цілями
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.76
    Продаж 46.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
27 серпня
08:37
електромобіль
Канада запровадить 100% мито на електромобілі з Китаю
08:36
Ексклюзив
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ має можливість запускати ракети з нового корабля у Каспію, - речник ВМС Плетенчук
08:31
Оновлено
збитий "Шахед"
РФ запустила "шахеди" та ракети по Україні: в Кривому Розі та на Запоріжжі є загиблі, у кількох областях вибухи
08:17
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Війська РФ не припиняють штурмувати позиції ЗСУ на 10 напрямах фронту: за добу сталося 170 боєзіткнень
08:12
Чарльз Браун
Головнокомандувач США заявив, що ризик широкомасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився, - Reuters
07:57
Камала Гарріс
Politico: перемовини про дебати між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут
07:50
смерть рашистським окупантам
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових, 12 танків і 120 БПЛА
07:29
Оновлено
Курськ
У Курську заявили про атаку безпілотників
07:21
полк Калиновського
У Білорусі планують визнати полк Калиновського терористичною організацією
07:15
Польща другу ніч поспіль піднімала авіацію через удари РФ по території України
06:47
Apple iPhone
Apple проведе презентацію нових iPhone 9 вересня
06:32
Telegram
"Зв'язок на фронті та вербування людей": Politico розповіло, як РФ використовує Telegram на війні в Україні
06:32
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають носій "калібрів" в Чорному морі
06:15
ЗСУ
РФ окупувала Птиче й просунулася біля 8 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
03:57
Павло Дуров
Франція повідомила, в межах якої справи затримали засновника Telegram Дурова
03:18
Удар по Краматорську
Удар РФ по Краматорську 25 серпня: журналіст Reuters перебуває у критичному стані
02:38
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"РФ посилила агресію": Боррель і очільники МЗС ЄС обговорять із Кулебою протиповітряну оборону України
02:15
"Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні": фейки іноземних ЗМІ за 26 серпня
01:45
Експосол України в Казахстані Петро Врублевський
РФ заочно засудила українського дипломата Врублевського до 6 років
00:26
Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"
"Про справжнє обличчя війни": Залужний відзначив книгу Олени Чернінької "Лемберґ. Мамцю, ну не плач"
2024, понедiлок
26 серпня
23:03
Артем Дмитрук
"Перетнув кордон пішки": журналісти розповіли деталі втечі нардепа Дмитрука з України
22:44
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
"Класичний хід Путіна": Білий дім відреагував на масовану атаку РФ 26 серпня
22:22
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Укренерго спрогнозувало ситуацію з відключеннями електрики 27 серпня
21:48
Ексклюзив
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Найближчим часом росіяни можуть завдати дорозвідувального масованого удару, - військовий експерт Коваленко
21:45
Удар по Краматорську
Організація "Репортери без кордонів" готує позов через удар по готелю з журналістами у Краматорську
21:28
Оновлено
"Олександрія" - "Шахтар" 4:3 (24.08.2024)
"Полісся" розбило "Оболонь", а "Рух" переміг "Зорю": розклад і результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
21:26
Андрій Касьянов
На війні проти російських окупантів загинув артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов
21:19
Ексклюзив
Удар по Краматорську 17 серпня
Якщо РФ окупує Часів Яр: головред "Суспільне. Донбас" Крамченков назвав імовірні наслідки для низки міст
20:52
Кількість постраждалих від удару РФ по готелю в Краматорську зросла до 8 людей
20:42
Володимир Зеленський
"Більше нашого контролю та обмінного фонду": Зеленський про стан операції на Курщині
20:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якими ракетами росіяни били по ГЕС, цілі та наслідки масованої атаки 26 серпня. Колонка Сергія Згурця
20:10
Олександр Сирський
Сирський обговорив посилення української ППО з командувачем сил НАТО в Європі Каволі
19:59
Огляд
Павло Дуров
Російський мільярдер із французьким громадянством та засновник Telegram: що відомо про Павла Дурова
19:54
Ворог на ТОТ Півдня України проводив рейди для виявлення дітей, які не вчаться в російських школах, - Спротив
19:51
Ексклюзив
Білорусь солдати
Білоруські військові дуже негативно налаштовані щодо втягнення у війну проти України, - радник Тихановської про війська Білорусі на кордоні
19:51
Британська розвідка проаналізувала наслідки удару ЗСУ по аеродрому "Халіно" на Курщині
19:34
інтернет
У Києві публічні дашборди оновили даними про інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла
19:26
Мобільний зв'язок
У Мінцифрах дали поради, як залишатися зі зв'язком під час відключень світла
19:07
прапор Росії
Масштабний витік даних ФСБ: у мережі зʼявилися інформація про тих, хто перетинав кордон Росії останні 10 років
19:02
сили ППО
Під час масованого російського обстрілу Сили оборони збили 201 ворожу ціль: які ракети та БПЛА випустила РФ по Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV