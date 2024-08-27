Байден обговорив з прем'єром Індії Моді його візит в Україну
Президент США Джо Байден провів розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, - лідери обговорювали нещодавні візити Моді до України та Польщі
Про це йдеться у заяві Білого дому.
Зазначається, що Байден подякував індійському прем'єру за "історичні візити" до Польщі та України, перші візити прем'єр-міністра Індії за десятиліття, за його "послання миру" і гуманітарну підтримку України, включаючи її енергетичний сектор.
"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку мирного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.
Водночас Байден і Моді підкреслили свою незмінну прихильність до спільної роботи, у тому числі через регіональні групи, такі як Quad, для сприяння миру та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до столиці України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який розповів, що однією з тем їхньої розмови є Саміт миру.
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