Байден обговорив з прем'єром Індії Моді його візит в Україну

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що Байден подякував індійському прем'єру за "історичні візити" до Польщі та України, перші візити прем'єр-міністра Індії за десятиліття, за його "послання миру" і гуманітарну підтримку України, включаючи її енергетичний сектор.

"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку мирного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН", - йдеться у повідомленні.

Водночас Байден і Моді підкреслили свою незмінну прихильність до спільної роботи, у тому числі через регіональні групи, такі як Quad, для сприяння миру та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні.