Байден оголосив про амністію понад 500 тис. людей, які формально підлягають депортації
Президент США Джо Байден оголосив про амністію сотень тисяч людей, які перебувають у шлюбі з громадянами Штатів, залишаються у країні нелегально і формально підлягають депортації
Про це пише BBC.
Зазначається, що нова політика США стосуватиметься тих, хто перебуває в країні не менше 10 років. Їм буде наданий тимчасовий дозвіл на роботу.
За розрахунками адміністрації, новими правилами скористаються понад пів мільйона людей.
Виступаючи на заході в Білому домі у вівторок, Байден сказав, що цей крок допоможе імміграційній системі США стати менш "несправедливою" щодо іммігрантів, подружніх пар і всіх американців. Опитування показують, що імміграція є основною проблемою для багатьох виборців напередодні президентських виборів у листопаді.
У Білому домі також вважають, що нова політика щодо подружжя принесе користь 50 тисячам молодих людей віком до 21 року, чиї батьки одружені з американським громадянином.
BBC наголошує, що це найважливіша програма допомоги мігрантам без документів, які вже перебувають у США, відколи адміністрація експрезидента Барака Обами оголосила про відкладену дію щодо прибуття дітей, або Daca, у 2012 році.
"Захід, про який я сьогодні оголошую, набуде чинності пізніше цього літа. Кроки, які я роблю сьогодні, широко підтримані американським народом, попри те, що говорить інша команда", - сказав Байден, посилаючись на республіканців.
- 4 червня,= президент США Джо Байден видав новий указ стосовно мігрантів з Мексики.
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