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Байден видав новий указ стосовно мігрантів з Мексики

4 червня, 2024 вiвторок
20:25
Світ Джо Байден

У вівторок, 4 червня, президент США Джо Байден видав новий указ стосовно мігрантів з Мексики

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

"Байден вживає заходів, оскільки республіканці в Конгресі ставлять партійну політику вище національної безпеки, двічі голосуючи проти найжорсткіших реформ за десятиліття", - йдеться у повідомленні.

Президент США Джо Байден запровадив обмеження щодо мігрантів, які незаконно перетинають південний кордон з Мексикою. Відтепер такі особи не зможуть отримати притулок.

У Білому домі наголосили, що Байден з першого дня перебування на посаді президента закликав законодавчий орган забезпечити безпеку кордону та зайнятися "зруйнованою імміграційною системою".

  • У п'ятницю, 29 березня, на пляжі в мексиканському штаті Оахака знайшли тіла 8 громадян Китаю, які намагались нелегально потрапити до США.
Теги:
Мексика
Джо Байден
США
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