Байден видав новий указ стосовно мігрантів з Мексики

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

"Байден вживає заходів, оскільки республіканці в Конгресі ставлять партійну політику вище національної безпеки, двічі голосуючи проти найжорсткіших реформ за десятиліття", - йдеться у повідомленні.

Президент США Джо Байден запровадив обмеження щодо мігрантів, які незаконно перетинають південний кордон з Мексикою. Відтепер такі особи не зможуть отримати притулок.

У Білому домі наголосили, що Байден з першого дня перебування на посаді президента закликав законодавчий орган забезпечити безпеку кордону та зайнятися "зруйнованою імміграційною системою".