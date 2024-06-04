Байден видав новий указ стосовно мігрантів з Мексики
У вівторок, 4 червня, президент США Джо Байден видав новий указ стосовно мігрантів з Мексики
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
"Байден вживає заходів, оскільки республіканці в Конгресі ставлять партійну політику вище національної безпеки, двічі голосуючи проти найжорсткіших реформ за десятиліття", - йдеться у повідомленні.
Президент США Джо Байден запровадив обмеження щодо мігрантів, які незаконно перетинають південний кордон з Мексикою. Відтепер такі особи не зможуть отримати притулок.
У Білому домі наголосили, що Байден з першого дня перебування на посаді президента закликав законодавчий орган забезпечити безпеку кордону та зайнятися "зруйнованою імміграційною системою".
- У п'ятницю, 29 березня, на пляжі в мексиканському штаті Оахака знайшли тіла 8 громадян Китаю, які намагались нелегально потрапити до США.
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